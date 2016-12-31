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Планетарий в Иванове откроется на этой неделе
В пятницу, 13-го
В пятницу, 13 января, в школе-музее «Литос-КЛИО» состоится открытие естественно-научного комплекса «Планетарий».
Как сообщили в мэрии, планетарий станет завершающим элементом учебно-экскурсионной и музейно-образовательной концепции музея камня. Он может работать как самостоятельная единица, так и в совокупности с другими залами и экспозициями музея. Планетарий также станет частью так называемого образовательно-музейного абонемента, который уже успешно проводится для школ города.
Помещение для планетария давно готово. Это зал в здании музея камня, 6х6 м в плане и высотой 5 м, позволяющий вместить как купол, так и иное необходимое оборудование: вентилятор для создания разрежения в межтканевом пространстве и т.д.
До установки планетария зал использовался в качестве выставочного. В нем экспонировалась выставка астрофотографии «Ближе только звезды». Она станет антуражем для планетария.
Наполняемость планетария зависит от расположения кресел, в среднем это около 20 единиц, то есть школьный класс или его большая часть.Вместе с планетарием в соседнем зале будет установлен цифровой микроскоп. Микроскоп, имеющий возможность вывода изображения на компьютер и большой экран, возможность записи фото и видео, а также высокое увеличение в несколько тысяч раз, станет центром зала «Путешествие в микромир». В нем все желающие смогут окунуться в тайны микромира, причем, на большом экране, а не только в окуляре микроскопа.
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