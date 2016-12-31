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Покупка автомобиля через интернет обернулась для вичужанина потерей 200 тысяч рублей
Всему виной – фантастическая доверчивость потерпевшего
Очередной случай интернет-мошенничества зарегистрирован в Ивановской области. Причем, на этот раз поражает просто феноменальная доверчивость потерпевшего.
40-летний житель Вичуги на одном из интернет-сайтов нашел объявление о продаже автомобиля. Мужчина связался с продавцом, который сообщил, что его предложение пользуется большим спросом, но он готов продать машину именно ему, если вичужанин внесет предоплату в размере 5 тысяч рублей. Доверчивый покупатель перевел незнакомцу деньги. После банковской операции он связался с продавцом и сообщил, что выполнил все требования, но тот ответил, что, видимо, его неправильно поняли: необходимо было вместо 5 тысяч рублей перевести 55 тысяч.
Наивный покупатель, не задумываясь, перечислил необходимую сумму. После этого опять позвонил владельцу автомобиля, а тот в свою очередь потребовал еще 90 тысяч рублей. Потерпевший выполнил и эту просьбу.
За ней последовала очередная, потом еще, еще, и когда на банковской карте потерпевшего закончились деньги, он воспользовался счетом гражданской жены и перевел еще более 40 тысяч рублей. Всего фантастически доверчивый покупатель перечислил на счет злоумышленника свыше 200 тысяч рублей.
Когда же, наконец, мужчина понял, что стал жертвой интернет-мошенников, он обратился с заявлением в органы внутренних дел.
Сейчас полиция разыскивает преступника, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (1)
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- Alex Bвчера, 17:05ЛОХ-ЭТО СУДЬБА, сколько сказано, и пересказанно даже в нете!? Не видел машину не гони на сто!
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