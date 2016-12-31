В Ивановской области водитель сбил двух девушек и скрылся с места ДТП

Полиция разыскивает нарушителя





ДТП случилось сегодня около 11.35 на улице Ленина в Кинешме. Неизвестный автомобиль сбил двух девушек, переходивших дорогу. Водитель с места аварии скрылся.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, пострадавшие – 17 и 18 лет – доставлены в больницу. Характер полученных ими травм уточняется.

Установлено, что наезд был совершен на пешеходном переходе. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Ведется розыск скрывшегося водителя.

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