В Ивановской области разыскивается пропавший подросток

ФОТО, ПРИМЕТЫ

Сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Дмитрия Лебедева, проживающего в Наволоках Кинешемского района. 8 января подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

БЫЛ ОДЕТ: куртка черного цвета, черная шапка с надписью, брюки темного цвета, темные сапоги.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

2126

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам:или