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вчера, 13:19
В Вичуге из-за морозов без воды остались около 100 квартир
В 12 домах
Сегодня утром из-за сильных морозов в Вичуге в 12 многоквартирных домах системы холодного водоснабжения оказались замороженными. Об этом сообщает сайт VichugaNews.ru. Всего без воды сейчас находится около 100 квартир. Аварию обещают ликвидировать в течение двух дней.
ключевые слова: авария водоснабжение мороз
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