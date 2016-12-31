В Вичуге из-за морозов без воды остались около 100 квартир

В 12 домах







Сегодня утром из-за сильных морозов в Вичуге в 12 многоквартирных домах системы холодного водоснабжения оказались замороженными. Об этом сообщает сайт VichugaNews.ru. Всего без воды сейчас находится около 100 квартир. Аварию обещают ликвидировать в течение двух дней.

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