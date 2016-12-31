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вчера, 12:42
Новогодняя ночь в одной из кинешемских квартир закончилась убийством женщины и пожаром
Там же был обнаружен еще один труп - мужчины
Пожар произошел утром 1 января в одной из квартир дома, расположенного на улице Высоковольтной в Кинешме. Во время тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. Выехавшие на место сотрудники полиции и следственных органов выявили признаки криминального характера смерти погибшей. У женщины была открытая черепно-мозговая травма и колото-резаные раны грудной клетки.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
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