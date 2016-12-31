В Ивановской области пьяный водитель пытался дать инспекторам ДПС крупную взятку

Не получилось





Инцидент произошел 7 января. В деревне Ситьково Родниковского района экипаж инспекторов ДПС, проводя рейд, остановил автомобиль «Киа Спектра», за рулем которой находился 45-летний местный житель. Машина вызвала подозрения дорожных полицейских, поскольку в темное время суток она ехала с выключенным светом фар.

Когда сотрудники ДПС остановили иномарку, выяснилось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, а проведенный тест на состояние опьянения показал в выдыхаемом водителем воздухе пары этилового спирта - 1, 12 мг/л.

Чтобы составить административный материал, задержанного доставили в отделение ГИБДД. Там водитель «Киа», пытаясь избежать наказания, предложил инспекторам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей.

«Сотрудники ГИБДД пресекли действия мужчины и передали подозреваемого в отдел полиции», - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.

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