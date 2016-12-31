Новости
В Ивановской области пьяный водитель пытался дать инспекторам ДПС крупную взятку
Не получилось
Инцидент произошел 7 января. В деревне Ситьково Родниковского района экипаж инспекторов ДПС, проводя рейд, остановил автомобиль «Киа Спектра», за рулем которой находился 45-летний местный житель. Машина вызвала подозрения дорожных полицейских, поскольку в темное время суток она ехала с выключенным светом фар.
Когда сотрудники ДПС остановили иномарку, выяснилось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения, а проведенный тест на состояние опьянения показал в выдыхаемом водителем воздухе пары этилового спирта - 1, 12 мг/л.
Чтобы составить административный материал, задержанного доставили в отделение ГИБДД. Там водитель «Киа», пытаясь избежать наказания, предложил инспекторам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей.
«Сотрудники ГИБДД пресекли действия мужчины и передали подозреваемого в отдел полиции», - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 2039
- 4
Комментарии (4)
-
- Васька Непутевыйвчера, 12:26вот учишь их , учишь, как правильно от инспектора ДПС откупаться, а они все до последнего тянут, надеясь что мы их за просто так отпустим...надо было на месте расплачиваться!!! жадность фраера сгубила!!!)))))
-
- Медведьвчера, 18:34Вот так вместо 20ти - заплатит теперь лям 200тыр и "Спектру" продаст и "квартиру" разменяет. Такси было бы дешевле.
-
- просто никвчера, 18:41Интересно, как бы он в деревне Ситьково такси нашел? :)
-
- Гирасим Божемойтовсегодня, 12:2220 тыр - это издевательство, 30 тыр только штраф, не считая лишения, надо было не меньше 60 предлагать, причём как только остановили
Новость дня
-
(1)
- 1596
-
(0)
- 2927
-
(0)
- 3224
-
(0)
- 4826
-
(7)
- 8041
-
(1)
- 3099
-
(2)
- 2771
-
(0)
- 2760
-
(0)
- 7704
-
(2)
- 7940