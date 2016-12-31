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вчера, 12:09
В Ивановской области молодой человек пытался похитить пожертвования на храм
Сотрудники полиции задержали его с поличным
Утром 8 января неизвестный гражданин, находясь в помещении магазина на улице 50 лет Октября в Вичуге, воспользовался тем, что работники торговой точки отвлеклись, и пытался похитить из ящика для сбора добровольных пожертвований на нужды храма 5 тысяч рублей. В этот момент его заметила одна из продавщиц и вызвала на помощь полицию. Злоумышленник был задержан с поличным. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 23-летний житель Вичугского района. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Сейчас оперативники проверяют его на причастность к другим криминальным деяниям.
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