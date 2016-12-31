Два человека едва не погибли, греясь в тепловом коллекторе в Ивановской области

Пострадавшие были госпитализированы - ФОТО





Двое мужчин получили травмы при пожаре в тепловом коллекторе на Завокзальной площади в Шуе. ЧП произошло вечером 2 января.

Когда пожарные прибыли на место из теплового коллектора шел дым. Огонь был локализован на площади 2 квадратных метра. Пострадавшие были госпитализированы в Шуйскую ЦРБ.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС