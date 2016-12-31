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вчера, 11:56
Два человека едва не погибли, греясь в тепловом коллекторе в Ивановской области
Пострадавшие были госпитализированы - ФОТО
Двое мужчин получили травмы при пожаре в тепловом коллекторе на Завокзальной площади в Шуе. ЧП произошло вечером 2 января.
Когда пожарные прибыли на место из теплового коллектора шел дым. Огонь был локализован на площади 2 квадратных метра. Пострадавшие были госпитализированы в Шуйскую ЦРБ.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС
ключевые слова: пожар коллектор пострадавшие
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Комментарии (1)
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- ЙЯdЪвчера, 14:30Без этих фото новость конечно много бы потеряла. Надеюсь это тот самый коллектор?
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