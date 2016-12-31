В Иванове очередь за льготными путевками в лагеря продержалась чуть больше часа





Очередь за льготными путевками в летние оздоровительные лагеря в Иванове продержалась чуть больше часа.

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Традиционно больше всего родителей собралось у территориального управления социальной защиты на Строительной улице. В 9 утра учреждение открылось, и людей стали впускать. Уже примерно через час живая очередь иссякла. Организаторы процесса связывают это с тем, что ивановцы начали активней пользоваться услугами МФЦ и порталом госуслуг, где также можно подать документы. Сегодня, однако, звучали жалобы на работу портала.