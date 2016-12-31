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Новости

вчера, 10:18

В Ивановской области женщина из мести сожгла торговый павильон

Полиция задержала злоумышленницу


Криминальный инцидент произошел в Кинешме на улице 1-й Вичугский проезд. Загорелся торговый павильон. Огонь уничтожил большую часть здания. Ущерб составил 300 тысяч рублей. После ликвидации пожара было установлено, что причиной возгорания стал поджог.

«По горячим следам» за совершение данного преступления сотрудники полиции задержали 37-летнюю женщину. По предварительной информации, озвученной пресс-службой УМВД по Ивановской области, одним из мотивов преступления могла стать личная неприязнь фигурантки к одной из работниц торговой точки. Полицейские установили, что ночью злоумышленница купила бензин, облила им павильон и подожгла.

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: торговый павильон пожар поджог полиция
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