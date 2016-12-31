Ивановский театр танца завоевал Гран-при на всероссийском конкурсе

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Ивановский образцовый театр танца «Нон-стоп» вернулся с победой со всероссийского конкурса-фестиваля «Русское Рождество в Петербурге», завоевав Гран-при. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Фестиваль проходил в период новогодних каникул.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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