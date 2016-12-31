В Иванове легковушка врезалась в мусоровоз

Пострадала женщина





ДТП случилось 8 января около 7 часов утра. 47-летний водитель легкового автомобиля «Рено Логан» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в мусоровоз «МАЗ», принадлежащий МУП «САЖХ». Спецавтотехника двигалась справа на разрешающий сигнал.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка легковушки. С ушибом грудной клетки ее доставили в 1-й травмпункт.

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Водители были трезвы.