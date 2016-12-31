Новости
вчера, 09:43
В Иванове легковушка врезалась в мусоровоз
Пострадала женщина
ДТП случилось 8 января около 7 часов утра. 47-летний водитель легкового автомобиля «Рено Логан» выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в мусоровоз «МАЗ», принадлежащий МУП «САЖХ». Спецавтотехника двигалась справа на разрешающий сигнал.
Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадала 45-летняя пассажирка легковушки. С ушибом грудной клетки ее доставили в 1-й травмпункт.Водители были трезвы.
ключевые слова: ДТП легковушка мусоровоз
- оцените новость:
-
(0)
- 1319
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:13Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
-
(1)
- 1595
сегодня, 13:34Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области
-
(0)
- 2919
сегодня, 10:19Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
-
(0)
- 3218
сегодня, 00:30Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове
-
(0)
- 4823
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 8040
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3099
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2771
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2760
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7704
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7940