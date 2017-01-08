На первом зимнем авиарейсе Иваново-Сочи вылетели 63 пассажира

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08.01.2017 17:24
На первом зимнем авиарейсе Иваново-Сочи вылетели 63 пассажираПервый зимний авиарейс из аэропорта «Иваново» отправился 7 января в Сочи.
В день открытия 44 пассажира отправились на рейсе из Сочи и 63 на рейсе «Иваново — Сочи». (При максимальной загрузке - 130 пассажиров)
Полеты выполняются каждую субботу самолетами Boeing 737-500 до 18 марта.
Вылет из Иванова – в 20:15, прилет в Сочи – в 22:50.
Обратное сообщение: вылет из Сочи также по субботам – в 15:45, прилет в Иваново – в 18:20.
На сегодняшний день уже открыта продажа билетов на февраль.
Организаторы полетов обещают, что лыжи в чехлах, сноуборды, палки, ботинки, шлемы, очки, специальная одежда будут перевозиться без взимания дополнительной платы сверх нормы бесплатного провоза багажа. Расчет идет на одного пассажира – один комплект снаряжения весом не более 23 кг, за исключением билетов, приобретенных по тарифам «На подсадку» и «Лайк».
Обратное сообщение: вылет из Сочи также по субботам – в 15:45, прилет в Иваново – в 18:20.
На сегодняшний день уже открыта продажа билетов на февраль.
Организаторы полетов обещают, что лыжи в чехлах, сноуборды, палки, ботинки, шлемы, очки, специальная одежда будут перевозиться без взимания дополнительной платы сверх нормы бесплатного провоза багажа. Расчет идет на одного пассажира – один комплект снаряжения весом не более 23 кг, за исключением билетов, приобретенных по тарифам «На подсадку» и «Лайк».
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