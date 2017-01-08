На первом зимнем авиарейсе Иваново-Сочи вылетели 63 пассажира

Вылет из Иванова – в 20:15, прилет в Сочи – в 22:50.

Обратное сообщение: вылет из Сочи также по субботам – в 15:45, прилет в Иваново – в 18:20.

На сегодняшний день уже открыта продажа билетов на февраль.



Организаторы полетов обещают, что лыжи в чехлах, сноуборды, палки, ботинки, шлемы, очки, специальная одежда будут перевозиться без взимания дополнительной платы сверх нормы бесплатного провоза багажа. Расчет идет на одного пассажира – один комплект снаряжения весом не более 23 кг, за исключением билетов, приобретенных по тарифам «На подсадку» и «Лайк».



