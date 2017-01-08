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Новости

08.01.2017 17:24

На первом зимнем авиарейсе Иваново-Сочи вылетели 63 пассажира

Первый зимний авиарейс из аэропорта «Иваново» отправился 7 января в Сочи.
В день открытия 44 пассажира отправились на рейсе из Сочи и 63 на рейсе «Иваново — Сочи». (При максимальной загрузке - 130 пассажиров)

Полеты выполняются каждую субботу самолетами Boeing 737-500 до 18 марта. 

Вылет из Иванова – в 20:15, прилет в Сочи – в 22:50.
Обратное сообщение: вылет из Сочи также по субботам – в 15:45, прилет в Иваново – в 18:20.
На сегодняшний день уже открыта продажа билетов на февраль.

Организаторы полетов обещают, что лыжи в чехлах, сноуборды, палки, ботинки, шлемы, очки, специальная одежда будут перевозиться без взимания дополнительной платы сверх нормы бесплатного провоза багажа. Расчет идет на одного пассажира – один комплект снаряжения весом не более 23 кг, за исключением билетов, приобретенных по тарифам «На подсадку» и «Лайк».




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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									A_WHO								
							
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  • 08.01.2017 20:01
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										+1
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							в два раза дороже ,чем из москвы ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 08.01.2017 21:55
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    • 
										-1
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							А тебе бы за двадцать рублей, да?:) Ты до Москвы доберись вначале, да еще с горнолыжным снаряжением, а потом расскажешь, что, как и почем:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • 08.01.2017 22:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Продам портки куплю билет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 08.01.2017 22:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А у меня уже 2 клона что ли? Может про нумеруемся? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • 08.01.2017 23:50
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										+1
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							Брысь клон! Найди себе другое имя, онф например								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • 08.01.2017 23:50
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    • 
										-1
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							Я номер 1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • 08.01.2017 23:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Предложение , встретится всем клонам и договорится								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • 08.01.2017 23:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Пить будем на встрече?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 08.01.2017 23:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да ну нафик :) Еще передеремся, может курнем? ;) :) 
    
Поржем :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • вчера, 01:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нет я с этим обдолбышем встречаться не буду, подсадит на свою дурь								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 08:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Слабохарактерный что ли, силы воли нет? :)
    
Позор на все клонов бросаешь :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alex B								
							
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  • вчера, 07:10
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Из-за позднего прилета теряешь почти сутки за бронь в отеле,а это не малые деньги плюс до него добраться можно только на такси в это время. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
				
сегодня, 15:13

				

				Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь 
									
								

					
	 У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
				
сегодня, 10:19

				

				Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО 
								

					
	 Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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