Отпускать ребенка в школу 9 января или нет - решают родители

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08.01.2017 11:18Морозы уйдут: скоро температура поднимется до -7С
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Новости
08.01.2017 17:17
Отпускать ребенка в школу 9 января или нет - решают родителиСогласно прогнозам, 9 января в утренние, дневные и вечерние часы ожидается температура от -28С до -35С.
Директорам муниципальных образовательных учреждений предписывается отменить учебные занятия в 1-5 классах, если температура наружного воздуха составляет -25 и ниже градусов мороза и в 6-11 классах, если температура воздуха - 28 и ниже градусов.
Согласно официальной позиции управления образования администрации города Иванова окончательное решение отпускать ребенка в школу или нет принимают родители.
При этом с учениками, явившимися в школу в морозную погоду, будут проводиться групповые или индивидуальные занятия.
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Комментарии (3)
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- просто_ник08.01.2017 22:37Конечно нет
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- Кккхохмавчера, 08:18не очень правильная однако эта официальная позиция управления образования
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- Hippyвчера, 11:41Сейчас нет системы оповещения как раньше, когда у всех утром работало радио и в ивановских новостях утром объявляли идти ли детям учиться и до какого класса. Поэтому Управление образования и не знает, что делать. Раньше тех, кто пришли в мороз в школу, заворачивали обратно домой. А сейчас родители могут и в суд подать, что ребёнок пришёл в школу, а его "выгнали" на мороз. Вот Управление и занимает двоякую позицию. Оповещение нет. поэтому кто пришёл в школу, там и сидит...
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