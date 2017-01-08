В Ивановской области люди находятся в квартирах без воды

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08.01.2017 10:45Последствия морозов: дома в Иванове, Кинешме, Вичуге без воды
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В Ивановской области люди находятся в квартирах без водыСитуация с водоснабжением в ряде городов Ивановской области остается напряженной.
Так, в Иванове было зафиксировано более 18 обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по нарушению холодного водоснабжения предположительно из-за промерзания трубопровода в многоквартирных домах (преимущественно 2-3 этажные дома) в различных районах города.
Часть из аварий устранена, работы по восстановлению холодного водоснабжения в многоквартирных домах продолжаются.
В Иванове в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо обращаться в управляющие компании или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иванова по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.
Как сообщают жители, вторые сутки нет холодной воды в Кинешме - замерзли трубы в подвале дома №2 по улице Соревнования, а также в Вичуге в ряде домов по улице Коровина.
Официальная информация и реакция властей (кроме города Иванова) отсутствует.
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