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08.01.2017 11:44
Взрывы домов в Иванове и Ильинском: последствия
ВИДЕО Подводим итоги 2016 года
Пожалуй, главная тема 2016 года - последствия взрывов домов в Иванове и Ильинском из-за проблем с газом.
Более 1380 квартир в области на зиму были отключены от газа - именно потому, что их эксплуатация была с нарушениями либо вовсе незаконно.
30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.
Смотрите сюжет "Голубая смерть"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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