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Новости

08.01.2017 11:18

Морозы уйдут: скоро температура поднимется до -7С

ФОТОПРОГНОЗ

По данным Gismeteo, сильные морозы (-31С, -36С) продержатся до утра 10 января. Но уже в ночь с 9 на 10 января температура поднимется до -18С, а днем и вечером 10 января нас ждет и вовсе – до -9С, -7С.

Аналогичные данные предоставляют «Рамблер.Погода» и «Яндекс Погода».

Гидрометцентр корректирует прогноз: морозы (до -24С) будут и ночью 10 января, а вот днем 10-11 января температура повысится до -13С, -11С.



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Cергей суворов								
							
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  • 08.01.2017 11:32
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							гадание на кофейной гуще?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 08.01.2017 12:06
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										+1
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							Вообщето на улице уже -27, и тенденция к потепления положительная, к черту такие прогнозы :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • 08.01.2017 14:15
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Кто-то может объяснить зачем эта новость?
    
Увидеть эту новость могут только пользователи интернета.
    
Прежде чем зайти на сайт "ивановоньюс" пользователи интернета этот прогноз на интернет ресурсах, в том числе и на «Яндекс Погода» уже видели.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • 08.01.2017 15:42
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										-1
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							Новость для бухающего клона:)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 08.01.2017 16:32
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										-1
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							И шизика :)
    
Че клоняра :) вчера накидался и бред строчил :) А сегодня похмелился и снова в бой? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • 08.01.2017 19:55
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    • 
										-1
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							Так уметь надо :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • 08.01.2017 21:57
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										0
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							Клон уже достал, на всех ресурсах от него покоя нет:) Еще и обзывается:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
				
сегодня, 15:13

				

				Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь 
									
								

					
	 У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
				
сегодня, 10:19

				

				Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО 
								

					
	 Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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