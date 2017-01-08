Новости
08.01.2017 11:18
Морозы уйдут: скоро температура поднимется до -7С
ФОТОПРОГНОЗ
По данным Gismeteo, сильные морозы (-31С, -36С) продержатся до утра 10 января. Но уже в ночь с 9 на 10 января температура поднимется до -18С, а днем и вечером 10 января нас ждет и вовсе – до -9С, -7С.
Аналогичные данные предоставляют «Рамблер.Погода» и «Яндекс Погода».
Гидрометцентр корректирует прогноз: морозы (до -24С) будут и ночью 10 января, а вот днем 10-11 января температура повысится до -13С, -11С.
Аналогичные данные предоставляют «Рамблер.Погода» и «Яндекс Погода».
Гидрометцентр корректирует прогноз: морозы (до -24С) будут и ночью 10 января, а вот днем 10-11 января температура повысится до -13С, -11С.
- оцените новость:
-
(1)
- 4800
- 7
Комментарии (7)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:13Молодому отцу из Родников срочно требуется помощь
У мужчины рак крови, ему срочно нужен дорогостоящий курс лечения
-
(1)
- 1595
сегодня, 13:34Новое кадровое назначение в правительстве Ивановской области
-
(0)
- 2919
сегодня, 10:19Момент наезда на двух девушек в Кинешме попал на ВИДЕО
Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан
-
(0)
- 3218
сегодня, 00:30Из-за угрозы взрыва ночью эвакуированы жители многоквартирного дома в Иванове
-
(0)
- 4824
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 8041
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3099
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2771
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2760
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7704
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7940
Увидеть эту новость могут только пользователи интернета.
Прежде чем зайти на сайт "ивановоньюс" пользователи интернета этот прогноз на интернет ресурсах, в том числе и на «Яндекс Погода» уже видели.
Че клоняра :) вчера накидался и бред строчил :) А сегодня похмелился и снова в бой? :)