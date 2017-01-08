Морозы уйдут: скоро температура поднимется до -7С

ФОТОПРОГНОЗ

По данным Gismeteo, сильные морозы (-31С, -36С) продержатся до утра 10 января. Но уже в ночь с 9 на 10 января температура поднимется до -18С, а днем и вечером 10 января нас ждет и вовсе – до -9С, -7С.



Аналогичные данные предоставляют «Рамблер.Погода» и «Яндекс Погода».



Гидрометцентр корректирует прогноз: морозы (до -24С) будут и ночью 10 января, а вот днем 10-11 января температура повысится до -13С, -11С.

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