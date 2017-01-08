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08.01.2017 10:45
Последствия морозов: дома в Иванове, Кинешме, Вичуге без воды
7 января в 15 многоквартирных домах в разных районах Иванова было прекращено холодное водоснабжение. В работах по ликвидации последствий аварийных ситуаций привлечены ремонтные службы управляющих компаний и городского управления ЖКХ.
8 января проводится совещание всех городских коммунальных служб, где рассматриваются вопросы предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций в связи с аномальными морозами.
Жителям города Иванова в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу Иванова по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.
По сообщению Кинешемец.ру, произошла авария в системе водоснабжения дома №18 на улице Гагарина в Кинешме. Сорванная напором горячей воды муфта привела к затоплению нескольких электрических щитов в девятиэтажном доме. Многоквартирный дом был обесточен, вода отключена. В настоящее время авария ликвидирована, жители с водой и электричеством.
Второй день нет воды в ряде двухэтажных домов Вичуги по улице Коровина. Авария не устранена.
При этом - как сообщает Управление МЧС по Ивановской области -, по состоянию на 06:00 8 января никаких "происшествий социального характера" на контроле МЧС не имеется, информация о коммунальных ЧП по области отсутствует.
8 января проводится совещание всех городских коммунальных служб, где рассматриваются вопросы предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций в связи с аномальными морозами.
Жителям города Иванова в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в управляющие компании или в единую дежурно-диспетчерскую службу Иванова по телефонам: 000, 41-18-10, 32-41-43, 59-45-07.
По сообщению Кинешемец.ру, произошла авария в системе водоснабжения дома №18 на улице Гагарина в Кинешме. Сорванная напором горячей воды муфта привела к затоплению нескольких электрических щитов в девятиэтажном доме. Многоквартирный дом был обесточен, вода отключена. В настоящее время авария ликвидирована, жители с водой и электричеством.
Второй день нет воды в ряде двухэтажных домов Вичуги по улице Коровина. Авария не устранена.
При этом - как сообщает Управление МЧС по Ивановской области -, по состоянию на 06:00 8 января никаких "происшествий социального характера" на контроле МЧС не имеется, информация о коммунальных ЧП по области отсутствует.
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