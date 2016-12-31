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вчера, 14:15
Женщину доставили в роддом в сопровождении машины ГИБДД с мигалкой
ФОТО Врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой
В пресс-службе УМВД России по Ивановской области рассказали историю о том, как сотрудники дорожной полиции лейтенанты Василий Кабешев и Александр Грязнов помогли вовремя доставить роженицу в больницу.
При несении службы в Кохме они обратили внимание, что автомашина скорой помощи двигалась на большой скорости, но без включенных проблесковых маячков. Остановив автомобиль, они выяснили, что медработники перевозили женщину находящуюся в тяжелом предродовом состоянии в родильный дом.
Проблесковый маяк на автомашине был сломан, на дорогах были пробки, врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой.
Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маяки и звуковой спецсигнал на своем автомобиле и обеспечили беспрепятственный проезд спецавтомобилю с роженицей до родильного дома. Прибыв на место, они на руках занесли беременную женщину в приёмное отделение.
В праздник Рождества лейтенанты полиции Василий Кабешов и Александр Грязнов навестили кохомчанку Оксану Козлову, которой оказали помощь. Женщина благополучно родила мальчика, которого назвали Анатолием.
У супругов Козловых это четвертый ребенок, потому гостинцы инспекторы ГИБДД принесли не только для молодой мамы с малышом, но и для остальных юных членов большого семейства. Среди подарков был и диск с мультфильмами о правилах дорожного движения.
В процессе общения с полицейскими мама Оксана предположила, что новорождённый Анатолий, учитывая обстоятельства его появления на свет, вполне может стать сотрудником органов правопорядка.
При несении службы в Кохме они обратили внимание, что автомашина скорой помощи двигалась на большой скорости, но без включенных проблесковых маячков. Остановив автомобиль, они выяснили, что медработники перевозили женщину находящуюся в тяжелом предродовом состоянии в родильный дом.
Проблесковый маяк на автомашине был сломан, на дорогах были пробки, врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой.
Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маяки и звуковой спецсигнал на своем автомобиле и обеспечили беспрепятственный проезд спецавтомобилю с роженицей до родильного дома. Прибыв на место, они на руках занесли беременную женщину в приёмное отделение.
В праздник Рождества лейтенанты полиции Василий Кабешов и Александр Грязнов навестили кохомчанку Оксану Козлову, которой оказали помощь. Женщина благополучно родила мальчика, которого назвали Анатолием.
У супругов Козловых это четвертый ребенок, потому гостинцы инспекторы ГИБДД принесли не только для молодой мамы с малышом, но и для остальных юных членов большого семейства. Среди подарков был и диск с мультфильмами о правилах дорожного движения.
В процессе общения с полицейскими мама Оксана предположила, что новорождённый Анатолий, учитывая обстоятельства его появления на свет, вполне может стать сотрудником органов правопорядка.
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Комментарии (12)
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- Сан Санычвчера, 14:44Когда четвертого рожать собираешься нужно хотя бы за неделю в больницу лечь.
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- Коренной Кохомчанинвчера, 15:12Вот у тебя забыли спросить, когда в больницу ложиться и что делать. А по теме - парни молодцы, почет вам и уважение!
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- Сан Санычвчера, 18:55Ну я не знаю может у в Кохме в поле рожать уходят как раньше,у нас давно для этого придумали больницу)))
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- просто никвчера, 22:48Чувачок, из столиц что-ли:))) Али из Парижах? Так мы там не бывали, нам в полях как-то проще рожать:))
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- Леевнивчера, 23:27А ты чо, в поле рожал или тебя самого в поле родили?
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- Oleg18вчера, 15:05Почему у скорой был сломан проблесковый маяк, ДПСники молодцы.
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- vofchikвчера, 15:56Молодцы мужики, остановили, выяснили и сделали так как нужно, а то что у скорой не что-то не работает, так денег нет что-бы починить. Вот и ездят на развалюхах, а рукоДЯТЕЛы на хороших машина.
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- Fantomasвчера, 16:06Отличный человеческий поступок!!! Браво ребята!!! Все б были такими как вы...
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- Помидоринавчера, 22:32машина Скорой двигалась на большой скорости и без маячка. наверно подумали что пьяный за рулем или угонщик какой...
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- просто никвчера, 22:50Ну да, как ты обычно:)
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- **Хранитель**вчера, 22:47Если зайти в станцию ССМП,там найдете мало кого кто ВАМ эти маячки включит!ОНИ у пол парка не работаю.Завгару нас рать.Люди работают как могут,а так можно хоть в форточку кричать.Барсики снимите об этом репортаж,только не предупреждайте о том.что приедите.Поймайте скорых на подстанции
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- прoсто никвчера, 23:51А, м ежду прочим, я мудила с нижнего тагила :))))
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