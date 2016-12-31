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Новости

вчера, 14:15

Женщину доставили в роддом в сопровождении машины ГИБДД с мигалкой

ФОТО Врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой

В пресс-службе УМВД России по Ивановской области рассказали историю о том, как сотрудники дорожной полиции лейтенанты Василий Кабешев и Александр Грязнов помогли вовремя доставить роженицу в больницу.

При несении службы в Кохме они обратили внимание, что автомашина скорой помощи двигалась на большой скорости, но без включенных проблесковых маячков. Остановив автомобиль, они выяснили, что медработники перевозили женщину находящуюся в тяжелом предродовом состоянии в родильный дом. 
Проблесковый маяк на автомашине был сломан, на дорогах были пробки, врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой.

Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маяки и звуковой спецсигнал на своем автомобиле и обеспечили беспрепятственный проезд спецавтомобилю с роженицей до родильного дома. Прибыв на место, они на руках занесли беременную женщину в приёмное отделение. 

В праздник Рождества  лейтенанты полиции Василий Кабешов  и Александр Грязнов навестили кохомчанку Оксану Козлову, которой оказали помощь. Женщина благополучно родила мальчика, которого назвали Анатолием. 

У супругов Козловых это четвертый ребенок, потому гостинцы инспекторы ГИБДД принесли не только для молодой мамы с малышом, но и для остальных юных членов  большого семейства. Среди подарков был и диск с  мультфильмами о правилах дорожного движения. 
В процессе общения с полицейскими мама Оксана предположила, что новорождённый Анатолий, учитывая обстоятельства его появления на свет, вполне может стать сотрудником органов правопорядка.



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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Сан Саныч								
							
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  • вчера, 14:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Когда четвертого рожать собираешься нужно хотя бы за неделю в больницу лечь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 15:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот у тебя забыли спросить, когда в больницу ложиться и что делать. А по теме - парни молодцы, почет вам и уважение!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сан Саныч								
							
    • 
							
  • вчера, 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну я не знаю может у в Кохме в поле рожать уходят как раньше,у нас давно для этого придумали больницу)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 22:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чувачок, из столиц что-ли:))) Али из Парижах? Так мы там не бывали, нам в полях как-то проще рожать:))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Леевни								
							
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  • вчера, 23:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А ты чо, в поле рожал или тебя самого в поле родили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Oleg18								
							
    • 
							
  • вчера, 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему у скорой был сломан проблесковый маяк, ДПСники молодцы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 15:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Молодцы мужики, остановили, выяснили и сделали так как нужно, а то что у скорой не что-то не работает, так денег нет что-бы починить. Вот и ездят на развалюхах, а рукоДЯТЕЛы на хороших машина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отличный человеческий поступок!!! Браво ребята!!! Все б были такими как вы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • вчера, 22:32
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							машина Скорой двигалась на большой скорости и без маячка. наверно подумали что пьяный за рулем или угонщик какой... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 22:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну да, как ты обычно:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									**Хранитель**								
							
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  • вчера, 22:47
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    • 
										+1
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							Если зайти в станцию ССМП,там найдете мало кого кто ВАМ эти маячки включит!ОНИ у пол парка не работаю.Завгару нас рать.Люди работают как могут,а так можно хоть в форточку кричать.Барсики снимите об этом репортаж,только не предупреждайте о том.что приедите.Поймайте скорых на подстанции
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • вчера, 23:51
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    • 
										0
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							А, м ежду прочим, я мудила с нижнего тагила :))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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23.12.2016 11:13

				

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