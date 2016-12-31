Женщину доставили в роддом в сопровождении машины ГИБДД с мигалкой

ФОТО Врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой

В пресс-службе УМВД России по Ивановской области рассказали историю о том, как сотрудники дорожной полиции лейтенанты Василий Кабешев и Александр Грязнов помогли вовремя доставить роженицу в больницу.



При несении службы в Кохме они обратили внимание, что автомашина скорой помощи двигалась на большой скорости, но без включенных проблесковых маячков. Остановив автомобиль, они выяснили, что медработники перевозили женщину находящуюся в тяжелом предродовом состоянии в родильный дом.

Проблесковый маяк на автомашине был сломан, на дорогах были пробки, врачи готовились принимать роды прямо в машине скорой.



Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маяки и звуковой спецсигнал на своем автомобиле и обеспечили беспрепятственный проезд спецавтомобилю с роженицей до родильного дома. Прибыв на место, они на руках занесли беременную женщину в приёмное отделение.



В праздник Рождества лейтенанты полиции Василий Кабешов и Александр Грязнов навестили кохомчанку Оксану Козлову, которой оказали помощь. Женщина благополучно родила мальчика, которого назвали Анатолием.



У супругов Козловых это четвертый ребенок, потому гостинцы инспекторы ГИБДД принесли не только для молодой мамы с малышом, но и для остальных юных членов большого семейства. Среди подарков был и диск с мультфильмами о правилах дорожного движения.

В процессе общения с полицейскими мама Оксана предположила, что новорождённый Анатолий, учитывая обстоятельства его появления на свет, вполне может стать сотрудником органов правопорядка.

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