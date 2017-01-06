В районе площади Пушкина в Иванове может появиться новый торговый центр

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13 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) назначены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории на улице Крутицкой в районе площади Пушкина.



Как указано в …между кварталами проекта планировки пешеходная зона, начинающаяся от площади Пушкина, переходит в пространство бульвара Кокуй. Именно в этом месте происходит слияние пешеходных потоков между остановками общественного транспорта, находящимися с противоположных сторон проектируемой территории, от парковки, занимающей центральную часть бульвара, с Шереметевского проспекта по набережной и пешеходного движения по улице Крутицкой. ..

В I квартале имеется часть территории (по улице Крутицкой) выключенной из общей структуры . Застройка данного участка многофункциональным зданием определит процесс формирования законченного городского ансамбля »



Ознакомиться с полной документацией можно 13 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) назначены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории на улице Крутицкой в районе площади Пушкина.Как указано в документации Ознакомиться с полной документацией можно ЗДЕСЬ

На прилагаемом к данной новости ФОТО условно выделено квадратом то место, где предлагается построить «многофункциональное здание» (точнее - "многофункциональный, торговый, развлекательный, спортивный, оздоровительный, деловой комплекс") - на улице Крутицкой – напротив Центра занятости населения.



Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 13 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.

Высказать свое мнение можно также письменно - до 10 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.

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