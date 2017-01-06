Новости
06.01.2017 20:21
В районе площади Пушкина в Иванове может появиться новый торговый центр
ФОТО
13 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) назначены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории на улице Крутицкой в районе площади Пушкина.
Как указано в документации «…между кварталами проекта планировки пешеходная зона, начинающаяся от площади Пушкина, переходит в пространство бульвара Кокуй. Именно в этом месте происходит слияние пешеходных потоков между остановками общественного транспорта, находящимися с противоположных сторон проектируемой территории, от парковки, занимающей центральную часть бульвара, с Шереметевского проспекта по набережной и пешеходного движения по улице Крутицкой. ..
В I квартале имеется часть территории (по улице Крутицкой) выключенной из общей структуры. Застройка данного участка многофункциональным зданием определит процесс формирования законченного городского ансамбля»
Ознакомиться с полной документацией можно ЗДЕСЬ.
На прилагаемом к данной новости ФОТО условно выделено квадратом то место, где предлагается построить «многофункциональное здание» (точнее - "многофункциональный, торговый, развлекательный, спортивный, оздоровительный, деловой комплекс") - на улице Крутицкой – напротив Центра занятости населения.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 13 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.
Высказать свое мнение можно также письменно - до 10 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 13 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.
Высказать свое мнение можно также письменно - до 10 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.
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Комментарии (32)
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Ну вот бизнес климат улучшают, вот и свежая идея подоспела, а что? Необычно, креативно, очень редкое строение :)))
Глум с серыми ЗП и расширение бизнеса на городскую помойку, щас вон ТЦ и прочую хрень тыкать начинают, вопру список "добрых дел и бредовх идей составлять" :))