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Новости

06.01.2017 20:21

В районе площади Пушкина в Иванове может появиться новый торговый центр

ФОТО


13 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) назначены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории на улице Крутицкой в районе площади Пушкина.

Как указано в документации «…между кварталами проекта планировки пешеходная зона, начинающаяся от площади Пушкина, переходит в пространство бульвара Кокуй. Именно в этом месте происходит слияние пешеходных потоков между остановками общественного транспорта, находящимися с противоположных сторон проектируемой территории, от парковки, занимающей центральную часть бульвара, с Шереметевского проспекта по набережной и пешеходного движения по улице Крутицкой. ..
В I квартале имеется часть территории (по улице Крутицкой) выключенной из общей структуры. Застройка данного участка многофункциональным зданием определит процесс формирования законченного городского ансамбля»

Ознакомиться с полной документацией можно ЗДЕСЬ.  
На прилагаемом к данной новости ФОТО условно выделено квадратом то место, где предлагается построить «многофункциональное здание» (точнее - "многофункциональный, торговый, развлекательный, спортивный, оздоровительный, деловой комплекс") - на улице Крутицкой – напротив Центра занятости населения.

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 13 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.
Высказать свое мнение можно также письменно - до 10 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.



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  • (4)
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Комментарии (32)

	


	

	

		
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  • 
								
									Minchertc								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 20:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну каждое деревце надо вырубить, что бы закончить "ансамбль"! "Архитекторы" не думают о том, чтем будут дышать их дети.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • вчера, 00:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Архитекторы исполняют волю высших городских и областных чиновников дети и внуки которых дышат не в городе, а в месте построеных ими коттеджей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Их дети будут дышать в Европе и жить там								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Пойду на сру на этом месте, на удачу , лучше сделать это массовое мероприятие								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насру пишется вместе, безграмотный ты наш :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Грязевик								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 21:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ура!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 21:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вместо скверов и автомобильных стоянок (город задыхается от автомобилей) эти, не знаю даже как назвать, всовывают очередной торговый центр. Если Господь решает кого-то наказать, то он лишает разума! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не вижу ни чего плохого в этом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 22:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как там новоиспеченный мэр сказал :) :Владимир сейчас пошел по пути создания условий для развития бизнеса, чтобы вернуть людей и бизнес из Москвы. И у них это получается. Почему мы не можем? Это и есть наша стратегическая задача, весь этот набор шаблонов про бизнес-климат, режим благоприятствования, снижение административных барьеров и т.д. Но над этим надо работать. Нельзя постоянно утыкаться в снег, сосульки, песко-соляную смесь, проблемы «Ивгортеплоэнерго» и общественного транспорта. Должны же быть более далекие горизонты планирования, которые позволят сформировать для всех нас, горожан, комфортный уровень проживания.
    

    
Ну вот бизнес климат улучшают, вот и свежая идея подоспела, а что? Необычно, креативно, очень редкое строение :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									____U__								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 23:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да нет, новоиспеченному мэру как раз и надо бы "постоянно утыкаться в снег, сосульки, песко-соляную смесь, проблемы «Ивгортеплоэнерго» и общественного транспорта", ибо это ведь и есть основная часть его работы! Далекие горизонты не запрещаются, но не в ущерб решению насущных городских проблем. Конечно, проще всего заявить - не то чтобы у меня не получается, а я грезю такими офигенными категориями, до которых вам, идиётам, как пешком до Луны...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 23:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А главное,что бы наш мэр не уподобился своим коллегам и не делал из управления города свой личный бизнес! Шарып-ты так хорошо начал! Не заканчивай как ВСЕ! Будь другом, мы в тебя верим! С уважением, 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 00:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							че, клон, после запятой не дописал, онф :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 08:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чего он хорошо начал-то? :)))
    
Глум с серыми ЗП и расширение бизнеса на городскую помойку, щас вон ТЦ и прочую хрень тыкать начинают, вопру список "добрых дел и  бредовх идей составлять" :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 17:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Торговля - двигатель экономического прогресса, а торговые центры были и будут самыми привлекательными местами для посещения. Более того, они создают приятную ауру и придают городу праздничный вид. Ничего удивительного нет в том, что их создают в центре, как наиболее популярном месте. Замечательная идея нового мэра и его молодой команды!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Отправлено завидовать мы можно! Опять бабки зарабатывают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что за херн,								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • вчера, 09:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вспоминаются предвыборные обещания П.А. Конькова: производство вместо торговых центров. Ну и как?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • вчера, 11:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что торговый центр рядом по адресу пр. Ленина, 40а уже сдали? Может хватит плодить в городе не нужные полупустые торговые центры. Мало "Шоколада"? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 12:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так вам и надо. Помните:трусость отцов-рабство детей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 15:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очень правильное решение. В данном  месте как раз образовался некий пустырь, плохо влияющий на эстетическую картину центра города. Появление современного многофункционального комплекса, несомненно, преобразит площадь и сделает ее намного ярче и самобытней. Браво, молодая команда нового мэра! Вы умеете мыслить масштабно и с душой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 16:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Совершенно верно :) Даешь больше таких замечательных зданий-идей как Морсен, которое так же расположено на ПЛП :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полностью поддерживаю данное начинание! Новый мэр достоин похвалы и уважения!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 18:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Даёшь каждой площади по одному, нет ДВА, к черту два лучше три а то и пять Морсенов! УРААААА :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									прoсто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 19:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ещё раз УРААААА :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ладно, пойду								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									прoсто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 23:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не уходи, мы любим тебя :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ивановский избиратель								
							
    • 
							
  • вчера, 20:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А то мало торговых центров? Там строить просто нельзя и центр на углу не должны были строить. Театр поэтому и трескается. Не нужен театр? А что с участком с другой стороны? Уже лет 15 стоит за забором. А центров по десятку на каждой улице какой толк строить? Заводы почему не строят? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А тебе что не нравится? Как же, блин, заводы??? Какую продукцию они должны выпускать? И, самое главное, кому эта продукция нужна? Кто ее станет покупать? Вспомни советские времена, миллиарды никому ненужного сатина, совершенно неконкурентноспобного и пр								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:44
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							И примитивного:) Ты о тех временах мечтаешь?:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • вчера, 23:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Семнадцатый год наступил Пора бабушкин сундук с флагами открывать .Запылились они там , небось.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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