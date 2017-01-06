В Иванове на территории ПО-14 планируют построить 6 многоквартирных домов

ФОТО При этом будут снесены гаражи, принадлежащие гражданам





Как сообщает администрация города Иванова, принята соответствующая документация по планировке территории города Иванова, включающей в себя кадастровый квартал 37:24:020447 (территория 14-е Почтовое Отделение).

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В соответствии с документацией, на данной территории- детское дошкольное учреждение на 150 мест- два объекта торговли (вероятно, магазины)- административно-офисное здание (или МФЦ)- три 4-этажных дома по 24 квартиры (изображены на фото желтым цветом)- три 5-этажных дома по 60 квартир (изображены на фото желтым цветом)

При этом планируется снести гаражи, (см.фото-2) которые располагаются на территории ПО 14. (Гаражи и здания, планирующиеся к сносу, показаны зеленой линией)

Ознакомиться с полной документацией можно на официальном сайте Администрации города ЗДЕСЬ.

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 18 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.

Письменные предложения жителей города Иванова по теме публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 16 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.

18 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) состоятся публичные слушания по данной документации с целью выяснения мнения жителей.

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