Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

06.01.2017 19:00

В Иванове на территории ПО-14 планируют построить 6 многоквартирных домов

ФОТО При этом будут снесены гаражи, принадлежащие гражданам


Как сообщает администрация города Иванова, принята соответствующая документация по планировке территории города Иванова, включающей в себя кадастровый квартал 37:24:020447 (территория 14-е Почтовое Отделение).

В соответствии с документацией, на данной территории планируется построить (см.фото-1): 
- детское дошкольное учреждение на 150 мест
- два объекта торговли (вероятно, магазины)
- административно-офисное здание (или МФЦ)
- три 4-этажных дома по 24 квартиры (изображены на фото желтым цветом)
- три 5-этажных дома по 60 квартир (изображены на фото желтым цветом)

При этом планируется снести гаражи, (см.фото-2) которые располагаются на территории ПО 14. (Гаражи и здания, планирующиеся к сносу, показаны зеленой линией)

Ознакомиться с полной документацией можно на официальном сайте Администрации города ЗДЕСЬ.  

18 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) состоятся публичные слушания по данной документации с целью выяснения мнения жителей.  
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 18 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.
Письменные предложения жителей города Иванова по теме публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 16 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.



  • оцените новость:
  • (9)
  • 3697
  • 20







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (20)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									alenkatyam								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 21:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У Вас там что после праздников совсем крыша съехала. Во дворах домов, планируемых к застройке балконов нет, люди белье на улице сушат... как раз на этих площадках. Детскую площадку только поставили, детям совсем гулять будет негде. Магазины...??? Да Вы совсем с дуба рухнули... В нашем маленьком гарнизоне их уже 8 штук... "Антей" пустой стоит, МФЦ если желаете можно и там расположить... Или земельку дешевую в городе откопали??? Чем Вам пустыри на Ленинском не нравятся??? Строй не хочу. И время Вы удобное для дебатов выбрали... Все нормальные на работе,  а пенсионеров Вы как всегда не слышите и за людей не считаете... Браво НОВЫЙ МЭЭЭЭР!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • вчера, 00:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да уж.
    
И так все дворы машинами "забиты", а тут ещё добавятся авто из сносимых гаражей.
    
Быстро г-н Шарыпов себя проявил, очень быстро.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									откат 1								
							
    • 
							
  • вчера, 01:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как понесло этих деятелей .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • вчера, 11:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гараж - вещь для чиновника вредная, ибо делает автовладельца независимым...
    
"Безгаражного" доить намного интересней - стоянки, штрафы, поджоги (если не согласен платить).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									JEKA37								
							
    • 
							
  • вчера, 11:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вы думаете головой чё тварити на людей вам всегда напливать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ирина Ханова (Гребенева)								
							
    • 
							
  • вчера, 12:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это просто ужасно! Единственная хорошая идея из предложенных - постройка садика. Но впихнуть 3 новых дома в имеющиеся дворы, где гуляют дети, где расположены детские площадки - это в кошмарном сне мне бы такого не приснилось!!! Хочется только надеяться, что у людей хватит энергии проявить свою гражданскую активность. Иначе наш район превратится во что-то неузнаваемое. В самом плохом смысле этого слова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Анна гарнизон								
							
    • 
							
  • вчера, 13:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Господа, нашу гражданскую позицию мы сможем высказать на собрании в администрации 18.01! Меня интересует на каком основании снесут наше законное имущество. Если не снесут гаражную линию , то значит вырубят лес и уберут стадион , что противоречит всем законам - законодательствам РФ и просто человеческим!  Я собираюсь отстаивать свою позицию всеми законными способами!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 13:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мадам, не палитесь так - гаражи ЗА ГРАНИЦЕЙ ГАРНИЗОНА. :) Это уже 4-я Деревенская, городок военных строителей. :) Карту хотя бы посмотрите, если не местная. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • вчера, 13:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Новый мэр Шарыпов объявлял о своей концепции застройки не за счёт уплотнения жилого сектора. Мало что ли в городе ветхого жилья на снос, убого частного сектора? Застройщики за взятки продавливают свои проекты без учёта мнения людей! Офицеры и ветераны, отстоим свой район!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 13:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Здесь не всё так однозночно!" (С) Интернет-мем
    
Ещё одна дочь офицера. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • вчера, 15:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего все так психанули? Нормальное решение, места там предостаточно, никто не пострадает, кроме владельцев гаражей. Так их совсем не жалко. Гараж - старый советский анахронизм, уродующий лицо города, их вообще не должно быть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сергей Лепилов								
							
    • 
							
  • вчера, 19:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Карту то смотрели прежде чем ерунду говорить? Похоже что нет. Там и так скученность. 3 объекта между домами - вместо деревьев и  детских площадок. Школа переполнена. В поликлинике очереди неимоверные. А уродуют лицо города многочисленные ТЦ на каждом углу. Как обычно наша власть к горожанам задом, а вот к барыгам, пардон "бизнесменам" конечно со всем уважением. Еще на уши повесят лапшу , что эта стройка создаст рабочие места и что это по многочисленным просьбам трудящихся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 20:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вам значится, дорогу до областной психушки нормальную сделать пытаются, а вы недовольны. :) Она там недалеко, на другом берегу Талки, да только добраться до неё можно не иначе как по железнодорожной насыпи. :) И бедные, несчастные пациенты вынуждены это делать, потому как ближайший автомобильный мост только на Сортировке и транспорт в Богородское ходит кое-как. :) Это не говоря уж про ужасы передвижения по Аулу - это местное название участка 4-й Деревенской, который как раз и собрались выпрямлять по новому проекту. :) В поликлинике-то вам положенную психиатрическую помощь не окажут - нет у них специалистов, а дорогу нормальную до больницы вы делать не даёте. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Сергей Лепилов								
							
    • 
							
  • вчера, 20:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну вам как пациенту наверное виднее - делитесь дальше опытом своих посещений психушки. Вам бы кстати еще и к офтальмологу не мешало бы заглянуть - если не увидели что я говорил конкретно про 3 объекта между домами которые планируют вместо озеленения и детских площадок. 3 дома которые планируют за 9-и этажками в принципе никому не помешают. А какие ужасы передвижения по аулу? 41 год тут живу - не замечал никаких ужасов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 21:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. столько лет живёте на территории военного городка и не знаете, что определённым военнослужащим запрещено селиться выше 5-го ( а некоторым и выше 3-го) этажа? :) Иначе, они по боевой тревоге выскочить не успеют и прибыть к месту несения службы. :) Эти требования Устава с советских времён не менялись. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Эльза Графова								
							
    • 
							
  • вчера, 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фу!!отцы города блин.если единственный способ пополнения бюджета города,которая пришла в голову Шарыпову,это продажа участков под застройку в жилом секторе,то чо то сдается менеджер он никакой.военной прокуратуры на них нет
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Dominad								
							
    • 
							
  • вчера, 20:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							приходите завтра ( 8 января) на стадион в 14.00  будем решать что делать !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Dominad								
							
    • 
							
  • вчера, 20:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							приходите завтра ( 8 января) на стадион в 14.00  будем решать что делать !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Эльза Графова								
							
    • 
							
  • вчера, 20:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Шарыпов..!!!кстати...с новым 17 годом тебя!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • вчера, 22:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну да, по тебе бы лучше публичный дом открыли. Вот бы радость для тебя была:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(7)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7127						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2509						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7416						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7690						
    •