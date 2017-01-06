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06.01.2017 19:00
В Иванове на территории ПО-14 планируют построить 6 многоквартирных домов
ФОТО При этом будут снесены гаражи, принадлежащие гражданам
Как сообщает администрация города Иванова, принята соответствующая документация по планировке территории города Иванова, включающей в себя кадастровый квартал 37:24:020447 (территория 14-е Почтовое Отделение).В соответствии с документацией, на данной территории планируется построить (см.фото-1):
- детское дошкольное учреждение на 150 мест
- два объекта торговли (вероятно, магазины)
- административно-офисное здание (или МФЦ)
- три 4-этажных дома по 24 квартиры (изображены на фото желтым цветом)
- три 5-этажных дома по 60 квартир (изображены на фото желтым цветом)
При этом планируется снести гаражи, (см.фото-2) которые располагаются на территории ПО 14. (Гаражи и здания, планирующиеся к сносу, показаны зеленой линией)
Ознакомиться с полной документацией можно на официальном сайте Администрации города ЗДЕСЬ.18 января 2017 года в 14.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, (2 этаж, актовый зал) состоятся публичные слушания по данной документации с целью выяснения мнения жителей.
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 18 января 2017 года с 13.00 до 13.55 часов в месте их проведения.
Письменные предложения жителей города Иванова по теме публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 16 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.
Письменные предложения жителей города Иванова по теме публичных слушаний могут быть направлены и принимаются до 16 января 2017 года в Администрации города Иванова с 9.00 до 16.00 часов по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6.
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И так все дворы машинами "забиты", а тут ещё добавятся авто из сносимых гаражей.
Быстро г-н Шарыпов себя проявил, очень быстро.
"Безгаражного" доить намного интересней - стоянки, штрафы, поджоги (если не согласен платить).
Ещё одна дочь офицера. :)