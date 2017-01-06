Рождество Христово: время богослужения и проверки МЧС

ВИДЕО Рождественское обращение митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа



По окончании Рождественского Всенощного Бдения - Божественная Литургия. По сообщению Ивановской митрополии 6 января в Успенском кафедральном соборе (Иваново, (ул.Смирнова, 76) в 23:00 начнется Рождественское Всенощное Бдение. (Великое Повечерие с литией, Утреня с Полиелеем).По окончании Рождественского Всенощного Бдения - Божественная Литургия.

Кроме того 8 января в 15-00 в соборе состоится Рождественский концерт учащихся Воскресной школы при Успенском кафедральном соборе.



В период подготовки к проведению Рождественских праздников, сотрудники государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ивановской области провели обследования в культовых учреждениях, задействованных в проведении праздника Рождества Христова. (На территории Иванова расположено 13 церквей и храмов, в которых состоятся Рождественские богослужения).

Были проверены состояние эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения. Настоятелям храмов даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах Русской православной церкви.



В ночь на 7 января во всех храмах и церквях Ивановской области будут нести дежурство пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности в деревянно-рубленных культовых сооружениях.

В Рождественскую ночь ивановцев ожидают крепкие морозы, поэтому на территории Храма иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г.Иваново, ул.Советская, д.46) сотрудники МЧС организуют работу полевой кухни с горячим чаем и солдатской кашей.



На фото: митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф в Успенском кафедральном соборе города Иваново возглавил богослужение 6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).



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