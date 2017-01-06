Священник из Родников собирает деньги через Facebook

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Настоятель храма Св. Петра и Февронии в Родниках на своей странице в соц.сети сообщает о финансовом кризисе. В первую очередь он коснулся зарплат служителей. Автор сообщения приводит номера банковских карт, куда можно направить помощь.