Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

06.01.2017 18:07

Священник из Родников собирает деньги через Facebook

ФОТО
Настоятель храма Св. Петра и Февронии в Родниках на своей странице в соц.сети сообщает о финансовом кризисе. В первую очередь он коснулся зарплат служителей. Автор сообщения приводит номера банковских карт, куда можно направить помощь.

  • оцените новость:
  • (2)
  • 1215
  • 8







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Cергей суворов								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 23:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Попадье ба
    

    

    
бла не хватает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и что								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 23:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хреново молятся, раз бог не дал...))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									берендейка								
							
    • 
							
  • вчера, 10:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что ж Гундяев своих бросил?Некогда ему у него нефтегазовый сектор во владении,а рождество всё показуха.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • вчера, 13:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Попы ничем не брезгуют								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • вчера, 18:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сережа1, иногда лучше жевать, чем говорить. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • вчера, 13:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему их "главнокомандующий" Иосиф бросил братьев в беде!? Уважает только те приходы, где доход большой? В глубинке народ бедный. да и прихожане в основном одни пенсионеры, а Иосиф посещает только "брэндовые" храмы, где полно спонсоров. Прихожанам этого бедствующего храма надлежит письмо в Патриарху Кириллу направить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • вчера, 16:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Церковь стала коммерческим проектом, с огромной прибылью и без уплаты налогов, но не везде. Я не хочу ходить в нынешнюю церковь, мне там не радостно и не приятно находится.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(7)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7127						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2509						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7416						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7690						
    •