Морозы будут усиливаться и продержатся до 9-10 января

ФОТОПРОГНОЗ В МЧС призывают жителей региона по возможности воздерживаться от перемещения на личном транспорте

В соответствии с прогнозом погоды, опубликованном на "погодных" сайтах, (включая Гидрометцентр России) в ближайшее время морозы будут только усиливаться. (7-8 января температура в Иванове и области может опуститься (по максимальным прогнозам) до -35С, -36С.9-10 января температура будет подниматься - до -20С и даже до -11С.В связи с приходом в Ивановскую область арктического воздуха и понижением температуры на федеральной трассе открыт мобильный пункт обогрева МЧС России. Автомобилисты, попавшие в трудную ситуацию на трассе смогут получить там всю необходимую помощь.

В нашей области самой крупной дорогой является так называемый подъезд к федеральной трассе М7, по которому ивановцы едут во Владимир и Москву. На данной автодороге начали работать 5 пунктов обогрева, расположенные в придорожных кафе.

Кроме того, на опасном участке автодороги вблизи деревни Никульское Ивановского района развернут мобильный пункт обогрева, который оборудован всем необходимым для того, чтобы водители, попавшие в трудную ситуацию, могли получить всю необходимую помощь. Теплые палатки могут принять до 30 человек одновременно. Пункт обогрева обеспечен медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.

Главное управление МЧС России по Ивановской области призывает жителей региона по возможности воздерживаться от перемещения на личном транспорте, проявлять осторожность при движении в условиях сильного гололеда и низких температур.

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