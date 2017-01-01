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Новости

06.01.2017 12:16

БАРС - телекомпания реальных дел

ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДА
Что бы там про СМИ не говорили - мол, подавай им только скандальное и "горяченькое", это не вся правда. По крайней мере, "Барс" - это не только скандалы, интриги, расследования.
 
"Барс" в некотором смысле -  это и некий общественный институт который стремится держать в тонусе сильных мира сего. Зрители  обращаются к нам со своими проблемами, а порой и бедами.
Не раз было так что репортаж или звонок с "Барса" помогает сдвинуть с мертвой точки какую-либо проблему, помочь людям.  
Мы вспомнили только малую часть таких историй.

30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.

Смотрите сюжет "БАРС помогает"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 06.01.2017 16:28
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							"В социальных сетях появилась информация о гибели в Сирии трех бойцов 7-й роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, базирующегося в Рязани." (с) CIT								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Обыватель 37								
							
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  • 06.01.2017 18:37
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							Замечательно но только Юрий Токаев должен области денег за ранее взятый кредит по областные гарантии и Кустов взял взятку - вот это реальные дела БАРСА								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Обывателю из Департамента внутренней политики: 
    
Во-первых, нет никакого долга, поскольку "гарантии" не означают выдачу этого кредита из бюджета. Не перепевайте сочинения чудных блогеров, не знающих сути.
    
Во-вторых, "взял взятку" - это вранье, которое уже всем давно понятно, что вранье.  Правительство не первый раз платит Барсу за репортажи, на которые Барс просто так и не поедет - что ж, это тоже взятка что ли?
    
Так что прогиб не засчитан, Обыватель. Иди посмотри, что тебе там написали в очередной методичке из Департамента.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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