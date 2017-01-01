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Новости
06.01.2017 12:16
БАРС - телекомпания реальных дел
ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДАЧто бы там про СМИ не говорили - мол, подавай им только скандальное и "горяченькое", это не вся правда. По крайней мере, "Барс" - это не только скандалы, интриги, расследования.
"Барс" в некотором смысле - это и некий общественный институт который стремится держать в тонусе сильных мира сего. Зрители обращаются к нам со своими проблемами, а порой и бедами.
Не раз было так что репортаж или звонок с "Барса" помогает сдвинуть с мертвой точки какую-либо проблему, помочь людям.
Мы вспомнили только малую часть таких историй.
30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.
Смотрите сюжет "БАРС помогает"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Во-первых, нет никакого долга, поскольку "гарантии" не означают выдачу этого кредита из бюджета. Не перепевайте сочинения чудных блогеров, не знающих сути.
Во-вторых, "взял взятку" - это вранье, которое уже всем давно понятно, что вранье. Правительство не первый раз платит Барсу за репортажи, на которые Барс просто так и не поедет - что ж, это тоже взятка что ли?
Так что прогиб не засчитан, Обыватель. Иди посмотри, что тебе там написали в очередной методичке из Департамента.