Провожая старый год, хозяева дома признались соседке, что убили человека, а труп закопали

Причем, преступление было совершено еще полгода назад





В полицию обратилась жительница деревни Курень Заволжского района. Женщина рассказала полицейским, что незадолго до наступления Нового года она зашла к своим соседям. Хозяева - сожители - в это время уже провожали старый год. Поговорили о том, о сем, и в какой-то момент гостья начала расспрашивать о местном жителе, без вести пропавшем еще в сентябре 2016 года.

Изрядно подогретые спиртным, хозяева возьми да и расскажи гостье, что к исчезновению мужчины они имеют самое непосредственное отношение. Как выяснилось из разговора, еще в начале сентября 2016-го сожители так избили того самого мужчину, что он от полученных травм скончался. А чтобы скрыть преступление, они закопали тело погибшего. И жили с этой страшной тайной полгода.

«Сейчас сотрудники местной полиции разбираются в обстоятельствах и деталях этого происшествия. Участников сентябрьских событий задержали. Сожители указали место, где закопали тело, и оно было найдено и извлечено. Труп направлен на медэкспертизу, которая должна установить причины его смерти», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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