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06.01.2017 10:01
Рождественские гуляния в ивановском зоопарке переносятся
Из-за морозов
В связи с низкими температурами «Рождественские гуляния» в ивановском зоопарке переносятся на 14 января. Начало - в 12.00. Ранее сообщалось, что гуляния будут днем 7 января. Впрочем, 14-го гостей зоопарка также будут ждать конкурсы и викторины с подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Вход для детей до 10 лет – бесплатный.
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