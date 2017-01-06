Рождественские гуляния в ивановском зоопарке переносятся

Из-за морозов





В связи с низкими температурами «Рождественские гуляния» в ивановском зоопарке переносятся на 14 января. Начало - в 12.00. Ранее сообщалось, что гуляния будут днем 7 января. Впрочем, 14-го гостей зоопарка также будут ждать конкурсы и викторины с подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Вход для детей до 10 лет – бесплатный.

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