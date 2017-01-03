Пропавшая в канун Нового года 17-летняя девушка найдена

В соседней области





Как мы сообщали ранее, в канун Нового года пропала 17-летняя Екатерина Замятина, проживающая с родителями в селе Зарайское Пучежского района. Перед самым праздником она поругалась с мамой, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Родители несовершеннолетней обратились в полицию.

5 января в пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что девушка найдена. Полицейские получили оперативную информацию, что Катя может находиться в соседней Нижегородской области. Туда выехали сотрудники уголовного розыска и инспектор ПДН.

«Там выяснилось, что местным отделом полиции в розыске находится и ровесник пропавшей девочки - ее знакомый. В тот же день удалось выйти на связь и с разыскиваемой, - рассказали в УМВД. - По телефону инспектор ПДН убедила девушку вернуться домой к родителям».

Сейчас Екатерина Замятина уже дома. Молодой человек, числящийся в розыске в Нижегородской области, также вернулся домой к матери.

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