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03.01.2017 23:17Семнадцатилетняя девушка сбежала на новый год
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Пропавшая в канун Нового года 17-летняя девушка найдена
В соседней области
Как мы сообщали ранее, в канун Нового года пропала 17-летняя Екатерина Замятина, проживающая с родителями в селе Зарайское Пучежского района. Перед самым праздником она поругалась с мамой, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Родители несовершеннолетней обратились в полицию.
5 января в пресс-службе УМВД по Ивановской области сообщили, что девушка найдена. Полицейские получили оперативную информацию, что Катя может находиться в соседней Нижегородской области. Туда выехали сотрудники уголовного розыска и инспектор ПДН.
«Там выяснилось, что местным отделом полиции в розыске находится и ровесник пропавшей девочки - ее знакомый. В тот же день удалось выйти на связь и с разыскиваемой, - рассказали в УМВД. - По телефону инспектор ПДН убедила девушку вернуться домой к родителям».
Сейчас Екатерина Замятина уже дома. Молодой человек, числящийся в розыске в Нижегородской области, также вернулся домой к матери.
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Комментарии (3)
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- Стас Карпов06.01.2017 14:58Потрахались и разбежались
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- просто ник06.01.2017 16:07А через 9 месяцев на свет появится замечательный малыш :)
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- просто_никвчера, 21:34Романтика
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