Новости
05.01.2017 14:45
Новогодние поручения губернатора Ивановской области
Дороги, школы, регистратуры и график строительства комбината в Вичуге
Губернатор Ивановской области Павел Коньков провел оперативное совещание с членами регионального правительства.
За праздники объекты жизнеобеспечения в регионе работают в штатном режиме.
В дежурную службу по поводу нарушения теплоснабжения поступило одно обращение, три обращения – по обеспечению водоснабжением, четыре – по электроснабжению. Все обращения оперативно отработаны ответственными службами.
В качестве стратегических задач для комплекса инфраструктуры глава региона Павел Коньков обозначил:
- анализ программы капремонта жилья и соблюдения норм жилищного законодательства в регионе в соответствии с поручением Президента России в адрес Генпрокуратуры;
- выработка оптимальных решений по реализации программы обращения с отходами;
- расселение аварийного жилья по действующей до конца 2017 года программе;
- повышение объемов строительства жилья в области.
Среди оперативных поручений в адрес комплекса экономического развития – выработка совместно с инвестором «дорожной карты» и графика строительства комбината синтетического волокна под Вичугой, а также заключение специального инвестконтракта в рамках действующих мер поддержки Минпромторга России.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области совместно с городской администрацией готовят план дальнейшего строительства объездной дороги областного центра.
Также среди поручений – открытие нового маршрута из ивановского аэропорта «Казань-Иваново-Санкт-Петербург».
- расселение аварийного жилья по действующей до конца 2017 года программе;
- повышение объемов строительства жилья в области.
Среди оперативных поручений в адрес комплекса экономического развития – выработка совместно с инвестором «дорожной карты» и графика строительства комбината синтетического волокна под Вичугой, а также заключение специального инвестконтракта в рамках действующих мер поддержки Минпромторга России.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области совместно с городской администрацией готовят план дальнейшего строительства объездной дороги областного центра.
Также среди поручений – открытие нового маршрута из ивановского аэропорта «Казань-Иваново-Санкт-Петербург».
Социальному блоку облправительства в текущем году поставлена задача неукоснительного исполнения «майских указов» Президента России.
В 2017 году в регионе стартует программа по строительству новых школ. Напомним, первоочередным значится проект строительства школы в пос.Савино.
В сфере здравоохранения предстоит внедрить единую систему работы регистратур, а также участковой службы медучреждений.
Из текущих задач на текущий год – вопрос реконструкции операционного блока Ивановской областной больницы.
- оцените новость:
-
(0)
- 1422
- 0
Новость дня
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 7127
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 2926
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2509
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2655
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7416
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7690