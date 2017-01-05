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Новости

05.01.2017 14:45

Новогодние поручения губернатора Ивановской области

Дороги, школы, регистратуры и график строительства комбината в Вичуге

Губернатор Ивановской области Павел Коньков провел оперативное совещание с членами регионального правительства.

За праздники объекты жизнеобеспечения в регионе работают в штатном режиме.
В дежурную службу по поводу нарушения теплоснабжения поступило одно обращение, три обращения – по обеспечению водоснабжением, четыре – по электроснабжению. Все обращения оперативно отработаны ответственными службами. 

В качестве стратегических задач для комплекса инфраструктуры глава региона Павел Коньков обозначил: 
анализ программы капремонта жилья и соблюдения норм жилищного законодательства в регионе в соответствии с поручением Президента России в адрес Генпрокуратуры;
- выработка оптимальных решений по реализации программы обращения с отходами; 
- расселение аварийного жилья по действующей до конца 2017 года программе;
- повышение объемов строительства жилья в области. 

Среди оперативных поручений в адрес комплекса экономического развития – выработка совместно с инвестором «дорожной карты» и графика строительства комбината синтетического волокна под Вичугой, а также заключение специального инвестконтракта в рамках действующих мер поддержки Минпромторга России.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области совместно с городской администрацией готовят план дальнейшего строительства объездной дороги областного центра.
Также среди поручений – открытие нового маршрута из ивановского аэропорта «Казань-Иваново-Санкт-Петербург». 

Социальному блоку облправительства в текущем году поставлена задача неукоснительного исполнения «майских указов» Президента России.
В 2017 году в регионе стартует программа по строительству новых школ. Напомним, первоочередным значится проект строительства школы в пос.Савино.

В сфере здравоохранения предстоит внедрить единую систему работы регистратур, а также участковой службы медучреждений.
Из текущих задач на текущий год – вопрос реконструкции операционного блока Ивановской областной больницы.



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