Новогодние поручения губернатора Ивановской области

Дороги, школы, регистратуры и график строительства комбината в Вичуге



В качестве стратегических задач для комплекса инфраструктуры глава региона Павел Коньков обозначил:

- анализ программы капремонта жилья и соблюдения норм жилищного законодательства в регионе в соответствии с поручением Президента России в адрес Генпрокуратуры;

- выработка оптимальных решений по реализации программы обращения с отходами;

- расселение аварийного жилья по действующей до конца 2017 года программе;

- повышение объемов строительства жилья в области.



Среди оперативных поручений в адрес комплекса экономического развития – выработка совместно с инвестором «дорожной карты» и графика строительства комбината синтетического волокна под Вичугой, а также заключение специального инвестконтракта в рамках действующих мер поддержки Минпромторга России.



Департамент дорожного хозяйства и транспорта области совместно с городской администрацией готовят план дальнейшего строительства объездной дороги областного центра.

Также среди поручений – открытие нового маршрута из ивановского аэропорта «Казань-Иваново-Санкт-Петербург».



Социальному блоку облправительства в текущем году поставлена задача неукоснительного исполнения «майских указов» Президента России.

В 2017 году в регионе стартует программа по строительству новых школ. Напомним, первоочередным значится проект строительства школы в пос.Савино.



В сфере здравоохранения предстоит внедрить единую систему работы регистратур, а также участковой службы медучреждений.

Из текущих задач на текущий год – вопрос реконструкции операционного блока Ивановской областной больницы.



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Губернатор Ивановской области Павел Коньков провел оперативное совещание с членами регионального правительства.За праздники объекты жизнеобеспечения в регионе работают в штатном режиме.В дежурную службу по поводу нарушения теплоснабжения поступило одно обращение, три обращения – по обеспечению водоснабжением, четыре – по электроснабжению. Все обращения оперативно отработаны ответственными службами.