ДТП-2017 в Ивановской области: 23 пострадавших и 1 погибший

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 47 водителей



В период с 1 по 4 января 2017 года на дорогах Ивановской области произошло 20 ДТП, в которых 1 человек погиб и 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 47 водителей.



1 января: наезд на опору, травма в автобусе и гибель в Палехском районе

В 02-30 на ул.Лесная п.Нерль (Тейковский р-н) женщина 1980 г.р., управляя автомобилем "Форд Фьюжн", выехала на левую обочину и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель с травмами головы, гематомой и ссадинами лица после оказания мед. помощи оставлена на месте ДТП.

В 19-09 на станцию скорой медицинской помощи с ссадиной волосистой части головы за мед. помощью обратился мужчина 1987 г.р., который пояснил, что травму получил около 16:00 на ул.Куконковых в результате падения в салоне, являясь пассажиром автобуса Богдан.

В 20-30 на 214 км. автодороги Ростов-Иваново-Н.Новгород (Палехский р-н) мужчина 1975 г.р., управляя автомобилем "Рено Логан" , совершил наезд на пешехода, мужчину 1960 г.р. находящегося на полосе движения автомобиля. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

2 января: молодой водитель уехал с места ДТП

В 16-10 на 0 км автодороги Г.Посад-Осановец-Загорье (Гаврилово-Посадский р-н) неустановленный автомобиль совершил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоблоком под управлением мужчины 1968 г.р, который перевозил в тележке женщину 1964г.р., которая с травмами головы, ушибом грудной клетки доставлена в ЦРБ г.Тейково. В ходе розыскных мероприятий установлен автомобиль - ВАЗ-21074 и задержан водитель, 1990 г.р., который водительского удостоверения не имеет.

В 17-20 на 20 км автодороги Шуя-Котюрево-Реньково (Ивановский р-н) мужчина 1984 г.р., управляя автомобилем "Ниссан Тиида", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Рено Логан" под управлением мужчины 1975 г.р. Пассажиры и водитель доставлены в больницу с разными травами.



3 января: тройное столкновение у Тейкова и ДТП с годовалым ребенком

В 14-00 на 32 км автодороги Иваново – Родники (Ивановский р-н) мужчина 1984 г.р., управляя автомобилем "Киа Спектра", совершил наезд на пересекающую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу девушку 1995 г.р., которая с ушибами тела была доставлена в Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн.

В 17-05 на 88 км автодороги Ростов – Иваново – Н.Новгород (Тейковский р-н) женщина 1965 г.р., управляя автомобилем "Сузуки Гранд Витара", совершила наезд на правую обочину после чего выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с а/м ВАЗ-2109, после чего с а/м ВАЗ-2109 совершил столкновение с движущийся сзади а/м Заз Шанс. Пассажир а/м ВАЗ-2109 с травмами головы, ушибами лица, голени доставлен в Тейковскую ЦРБ.

В 15-35 на перекрестке ул. Лежневская - ул. Владимирская мужчина 1965 г.р., управляя автобусом ГАЗ-322132, на дороге, обозначенной знаком 5.11.1 (дорога с полосой для маршрутных транспортных средств), двигаясь по встречной полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств, совершил столкновение с двигающимся попутно и выполняющим поворот налево, а/м ВАЗ-111730 под управлением молодого человека 1992 г.р., (стаж с 2016г.).

В результате ДТП пассажир а/м ВАЗ несовершеннолетний мальчик 2015 г.р., (ехал на заднем сидении в детском кресле, в сопровождении родителей) с ушибом мягких тканей головы доставлен в ОКБ г. Иваново. В 23-00 с ушибом мягких тканей головы в 7 гор.больницу обратился водитель ВАЗ.



4 января: пьяное ДТП

В 16-30 на ул.Веснина Кинешмы молодой человек 1995 г.р., (с 04.2016 лишен права управления на 19 мес.), управляя а/м ВАЗ 2109, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода женщину1957 г.р., которая с травмами головы доставлена в больницу.

В 00-40 на ул.1 Балинская в Иванове мужчина 1988 г.р., (ремнем не пристёгнут), управляя в состоянии алкогольного опьянения "ВАЗ 21124", совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении "Вольво FM13" с полуприцепом Шмитц. Водитель ВАЗ с травмами головы, ссадиной лица доставлен в 7 городскую больницу.

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