На выплаты родителям первого ребенка в Ивановской области в 2017 году направят 50 миллионов рублей



Губернатор заявил, что одна из целей проекта - омоложение рожениц. (Сейчас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Ивановской области составляет 28 лет)



Итоговое интервью губернатора Павла Конькова полностью можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Рассматривается как вопрос поощрения самого рождения, так и выделения субсидий молодым семьям на покупку жилья.Губернатор заявил, что одна из целей проекта - омоложение рожениц. (Сейчас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Ивановской области составляет 28 лет)

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"Мы готовы направить около 50 миллионов рублей из бюджета области в 2017 году на поддержку семей, в которых появляется первый ребенок," - заявил в предновогоднем интервью телеканалу "БАРС" губернатор Ивановской области Павел Коньков.