Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие репортажи

Новости

05.01.2017 11:26

На выплаты родителям первого ребенка в Ивановской области в 2017 году направят 50 миллионов рублей


"Мы готовы направить около 50 миллионов рублей из бюджета области в 2017 году на поддержку семей, в которых появляется первый ребенок," - заявил в предновогоднем интервью телеканалу "БАРС" губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Рассматривается как вопрос поощрения самого рождения, так и выделения субсидий молодым семьям на покупку жилья. 
Губернатор заявил, что одна из целей проекта -  омоложение рожениц. (Сейчас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Ивановской области составляет 28 лет)

Итоговое интервью губернатора Павла Конькова полностью можно посмотреть ЗДЕСЬ.


  • оцените новость:
  • (3)
  • 2232
  • 7







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 05.01.2017 23:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хорошая новость. Интересно, почему ее местные дурачки-комментаторы не комментируют? Ах да,они способны только лишь искать негатив, а тут его нет)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Strannick								
							
    • 
							
  • 05.01.2017 23:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Рано радоваться, для нашего Губернатора разница между словом и делом как между мэром и мерином. Тот еще сказочник
    
Что то слабо верится, что в нашем дефицитном бюджете найдут лишние деньги на такие цели. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 10:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дык, ить, ёлы-палы - местные комментаторы-то того, в большинстве своём мужчины. :) А наше дело, как известно, не рожать... :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Cerfogut								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 16:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То есть, государство на НАШИ налоги сделает хоть что-то полезное, и мы должны ликовать по этому поводу? Да уж, как мало надо россиянину для счастья...
    

    
В позапрошлом году в области родилось более 11 тысяч детей. Поделите 50 миллионов на это число и подумайте, о такой ли уж большой сумме денег идет речь. И да, еще держите в уме, сколько потенциальных уголовных дел против наших чиновников может быть возбуждено против ивановских чиновников за "распил" этих денег. Так сказать, "вероятностное математическое ожидание имени Конькова-Лавуазье".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 09:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно, как в загнивающей гейропе государства заботятся о матерях вообще, а не только о первороженницах? Коньков не интересовался этим? Да и 50 лямов в наше смутное время дойдут ли до этих семей? Готовность не означает, что это произойдёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Cerfogut								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 16:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Число абортов у первобеременных женщин в Ивановской области:
    
2013 год: 196
    
2014 год: 149
    
2015 год: 219								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									XX1vek								
							
    • 
							
  • 06.01.2017 20:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							, опекунам повысил опекунское пособие!!!!! 6 лет не повышалось!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(7)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7127						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2509						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7416						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7690						
    •