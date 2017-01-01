Новости
05.01.2017 11:26
На выплаты родителям первого ребенка в Ивановской области в 2017 году направят 50 миллионов рублей
"Мы готовы направить около 50 миллионов рублей из бюджета области в 2017 году на поддержку семей, в которых появляется первый ребенок," - заявил в предновогоднем интервью телеканалу "БАРС" губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Рассматривается как вопрос поощрения самого рождения, так и выделения субсидий молодым семьям на покупку жилья.
Губернатор заявил, что одна из целей проекта - омоложение рожениц. (Сейчас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Ивановской области составляет 28 лет)
Итоговое интервью губернатора Павла Конькова полностью можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Губернатор заявил, что одна из целей проекта - омоложение рожениц. (Сейчас средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Ивановской области составляет 28 лет)
Итоговое интервью губернатора Павла Конькова полностью можно посмотреть ЗДЕСЬ.
- оцените новость:
-
(3)
- 2232
- 7
Комментарии (7)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 7127
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 2926
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2509
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2655
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7416
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7690
Что то слабо верится, что в нашем дефицитном бюджете найдут лишние деньги на такие цели.
В позапрошлом году в области родилось более 11 тысяч детей. Поделите 50 миллионов на это число и подумайте, о такой ли уж большой сумме денег идет речь. И да, еще держите в уме, сколько потенциальных уголовных дел против наших чиновников может быть возбуждено против ивановских чиновников за "распил" этих денег. Так сказать, "вероятностное математическое ожидание имени Конькова-Лавуазье".
2013 год: 196
2014 год: 149
2015 год: 219