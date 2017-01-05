Иваново: лиса перебегает Шереметевский проспект

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В сети появилось видео, в котором лиса перебегает через Шереметевский проспект в Иванове. Комментаторы утверждают, что видели ее также на улице Лежневской.