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05.01.2017 10:47
Иваново: лиса перебегает Шереметевский проспект
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В сети появилось видео, в котором лиса перебегает через Шереметевский проспект в Иванове. Комментаторы утверждают, что видели ее также на улице Лежневской.
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Комментарии (2)
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- просто ник05.01.2017 11:00Бешеная, Вахтанг ловите её, голыми руками :)))
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- Вахтанг Камикадзе06.01.2017 10:26А белочки по квартире не скачут, не? :)
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