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4 минуты назад
Автобус с пассажирами в Иванове врезался в автомобиль
ВИДЕОНа видеорегистратор (судя по дате - около 9 утра 30 декабря) попало ДТП на улице Карла Маркса в Иванове: при повороте автомобиля в него врезался автобус с пассажирами.
Судя по видео, серьезно никто не пострадал.
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