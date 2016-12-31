Автобус с пассажирами в Иванове врезался в автомобиль

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На видеорегистратор (судя по дате - около 9 утра 30 декабря) попало ДТП на улице Карла Маркса в Иванове: при повороте автомобиля в него врезался автобус с пассажирами.Судя по видео, серьезно никто не пострадал.