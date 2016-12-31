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Новости

сегодня, 22:16

Первые пожары в год Красного Петуха в Ивановской области

ФОТО ВИДЕО


В ночь на 31 декабря сгорел практически полностью дом в деревне Нагорное в Южском районе. В результате пожара поврежден дом, гараж и строение на общей площади 680 кв.м.
Погибших и пострадавших нет. Владельцы дома смогли заснять пожар на видео и рассказали в социальных сетях, что во время пожара выгоняли машину из горящего гаража. Причиной пожара оказалось «привыкание вытяжной трубы к камину».
Вечером 31 декабря загорелся дом в Юрьевце на пл. Степана Разина. В результате пожара повреждена кровля дома на общей площади 64 кв.м.
В 21.09 31 декабря поступило сообщение о возгорании дома в Приволжске на улице Социалистическая. В результате пожара повреждена комната в доме на общей площади 30 кв.м. Имеется пострадавший.

1 января
Около 9 утра загорелась квартира в Кинешме по ул. Высоковольтная (загорелись постельные принадлежности и мебель), а в 10 утра – загорелся дом-дача в деревне Теряево Гаврилово-Посадского района. Огонь повредил площадь около 36 кв.м.
В 14.44 поступило сообщение о пожаре в Пучеже на ул. Заречная -  в доме шел дым из окна 5-го этажа. Огнем был поврежден пол в коридоре и мебель.
В 17.20 в поселке Архиповка в Савинском районе был зафиксирован дым из окон дома. Повреждены постельные принадлежности.

Автомобили горели 1 января около 23 часов в Юже по ул. Социалистическая, 2 января в 08.32 в Иванове на ул. Майорова (сразу два)  

2 января.
В 11.00 пожарные выезжали на тушение дома в селе Городищи (Гаврилово-Посадский район). Несмотря на то, что площадь возгорания составила 2 кв.м. имеется пострадавший.
В 20.51 поступило сообщение о возгорании теплового коллектора в Шуе, на пл. Завокзальная. В 20.56 горение ликвидировано. Площадь возгорания составила 2 кв.м. Имеются пострадавшие.

3 января.
В 00.25 загорелась квартира в Иванове на ул. Академическая – горела внутренняя отделка и мебель. Площадь возгорания составила 5 кв.м.
В 6.26 в д. Бельдюхино (Шуйский район) загорелись постельные принадлежности. Площадь возгорания составила 5 кв.м., имеется пострадавший.
В 7.12  загорелся дом в д.Боровое (Юрьевецкий район) – в результате пожара поврежден дом на площади 54 кв.м.
В 18.02 в Иванове загорелось здание по адресу ул. Носова д. 53. В результате пожара повреждено здание на площади 40 кв.м.

4 января.
В 01.40 поступило сообщение о возгорании торгового ларька в Кинешме на ул. 1-й Вичугский проезд
В 19.15 – возгорание частного дома в деревне Уводь (Ивановский район). В результате пожара повреждена мебель на площади 2 кв.м.
 



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