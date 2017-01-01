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Новости

сегодня, 15:36

"Прозрачный человек" и ТОП-5 удивительных событий года

ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.

Поиски "прозрачного человека", миллиард рублей на ремонт дороги - эти и другие события, которые нас удивили - в еще одном итоговом репортаже.

Смотрите сюжет "Самые удивительные события года"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • вчера, 17:11
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							В январе российским пенсионерам выплатят по 5 тысяч рублей (80 евро).
    

    
Под Рождество в Греции малоимущим пенсионерам выплатили по 385 евро (это 25 тысяч рублей).
    

    
С Рождеством!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 20:21
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							Вот цифры общих субсидий и ассигнований из российского бюджета-2017, тысяч рублей в год на одного жителя:
    
- Южная Осетия; 136,5 тысяч рублей на одного жителя;
    
- Крым: 83,5 тысяч рублей на одного жителя;
    
- Абхазия: 24,8 тысяч рублей на одного жителя;
    
- Чечня: 11,8 тысяч рублей на одного жителя;
    
- Россия в целом: 5,2 тысячи рублей на одного жителя.
    

    
Удачи в новом году, земляки!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 43 минуты назад
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							Год прошел очень неплохо..несмотря на очевидные проблемы, а они всегда были и будут, области совсем неплохо справилась с проблемами. Однозначно, что удалось не допустить падения жизненного уровня населения, да и уровень промышленного производства оставлен на прошлогоднем уровне
    
 Нынешняя команда губернатора работает достаточно неплохо! Молодцы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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