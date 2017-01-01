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Новости

сегодня, 15:19

Шок-2016: криминальные события года

ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДА

30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.
 
Так случилось, что минувший год не обошелся и без криминальных событий. Ряд из них вызвали эмоциональную реакцию зрителей. Наталия Горюнова выделила пять самых шокирующих событий 2016 года.

Смотрите сюжет "Самые шокирующие события года"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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