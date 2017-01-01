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сегодня, 15:19
Шок-2016: криминальные события года
ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДА
30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.
Так случилось, что минувший год не обошелся и без криминальных событий. Ряд из них вызвали эмоциональную реакцию зрителей. Наталия Горюнова выделила пять самых шокирующих событий 2016 года.
Смотрите сюжет "Самые шокирующие события года"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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