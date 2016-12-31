Семнадцатилетняя девушка сбежала на новый год

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вчера, 23:17
Семнадцатилетняя девушка сбежала на новый годВнимание, розыск! Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения несовершеннолетней
В канун Нового года 17-летняя девушка поругалась с мамой, ушла из дома и до настоящего времени не вернулась
Межмуниципальным отделом МВД России «Пучежский» разыскивается несовершеннолетняя Замятина Екатерина Владимировна, 27.07.1999 года рождения. 17-летняя девушка проживает с родителями в селе Зарайское Пучежского района. В канун Нового года она поругалась с мамой и ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Спустя несколько дней после исчезновения несовершеннолетней ее мать обратилась за помощью в полицию.
Личный состав органов внутренних дел региона ориентирован на розыск девушки. Инспекторами по делам несовершеннолетних опрошены родственники и знакомые Екатерины Замятиной. Установлено, что она выходила на связь 2 января, сообщила, что сейчас находится в Нижегородской области со своим другом-ровесником уроженцем города Городец Нижегородской области, домой возвращаться не собирается и адрес своего местонахождения назвать отказалась.
Приметы: на вид 17 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы прямые длинные темно-русые, глаза зелёные.
Была одета: короткая зимняя куртка синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки синего цвета, на голове вязаная шапка синего цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(49345)-2-11-45 или 02
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Комментарии (6)
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imei трубки на контроль, симку вставила другую и попалась, радиус обнаружения меньше 50м давно уже
- как говорится хотели бы менты работать - они бы работали!
- никто из них не работает - жрут наше бабло нахаляву!
- отстрел нужен всей этой коррумпированной шайки воров и взяточников!
Это, конечно, стеб, а по-сути, ты глупый и примитивный чувак, целыми днями просиживающий в Интернете и ни фига в жизни ничего не добившийся. Ты жалок.