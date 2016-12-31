Семнадцатилетняя девушка сбежала на новый год

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

2229

Внимание, розыск! Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения несовершеннолетнейВ канун Нового года 17-летняя девушка поругалась с мамой, ушла из дома и до настоящего времени не вернуласьМежмуниципальным отделом МВД России «Пучежский» разыскивается несовершеннолетняя Замятина Екатерина Владимировна, 27.07.1999 года рождения. 17-летняя девушка проживает с родителями в селе Зарайское Пучежского района. В канун Нового года она поругалась с мамой и ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Спустя несколько дней после исчезновения несовершеннолетней ее мать обратилась за помощью в полицию.Личный состав органов внутренних дел региона ориентирован на розыск девушки. Инспекторами по делам несовершеннолетних опрошены родственники и знакомые Екатерины Замятиной. Установлено, что она выходила на связь 2 января, сообщила, что сейчас находится в Нижегородской области со своим другом-ровесником уроженцем города Городец Нижегородской области, домой возвращаться не собирается и адрес своего местонахождения назвать отказалась.Приметы: на вид 17 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы прямые длинные темно-русые, глаза зелёные.Была одета: короткая зимняя куртка синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки синего цвета, на голове вязаная шапка синего цвета.Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(49345)-2-11-45 или 02