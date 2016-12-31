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Новости

вчера, 23:17

Семнадцатилетняя девушка сбежала на новый год

Внимание, розыск! Сотрудники полиции просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения несовершеннолетней 
В канун Нового года 17-летняя девушка поругалась с мамой, ушла из дома и до настоящего времени не вернулась 
Межмуниципальным отделом МВД России «Пучежский» разыскивается несовершеннолетняя Замятина Екатерина Владимировна, 27.07.1999 года рождения. 17-летняя девушка проживает с родителями в селе Зарайское Пучежского района. В канун Нового года она поругалась с мамой и ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Спустя несколько дней после исчезновения несовершеннолетней ее мать обратилась за помощью в полицию. 
 
Личный состав органов внутренних дел региона ориентирован на розыск девушки. Инспекторами по делам несовершеннолетних опрошены родственники и знакомые Екатерины Замятиной. Установлено, что она выходила на связь 2 января, сообщила, что сейчас находится в Нижегородской области со своим другом-ровесником уроженцем города Городец Нижегородской области, домой возвращаться не собирается и адрес своего местонахождения назвать отказалась. 
 
Приметы: на вид 17 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы прямые длинные темно-русые, глаза зелёные. 
 
Была одета: короткая зимняя куртка синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки синего цвета, на голове вязаная шапка синего цвета. 
 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(49345)-2-11-45 или 02


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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • вчера, 06:48
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							Что то где то зачесалось.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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							вота вам романтика								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 10:49
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							а отследить звонок было не судьба?
    
imei трубки на контроль, симку вставила другую и попалась, радиус обнаружения меньше 50м давно уже
    
 - как говорится хотели бы менты работать - они бы работали!
    
 - никто из них не работает - жрут наше бабло нахаляву!
    
 - отстрел нужен всей этой коррумпированной шайки воров и взяточников!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 22:49
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							Все-то ты, Медведь, знаешь, на все у тебя есть ответ. Как только компетентные органы не догадываются до того, что ты предлагаешь??? 
    
Это, конечно, стеб, а по-сути, ты глупый и примитивный чувак, целыми днями просиживающий в Интернете и ни фига в жизни ничего не добившийся. Ты жалок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									дункланмаклауд								
							
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  • вчера, 11:12
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							Уххх, хорошо. Я бы ее согрел!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
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  • вчера, 18:50
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							Зачем ее искать, если она хочет тихо мирно чпокаться и домой не желает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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