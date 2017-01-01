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Новости

вчера, 13:01

Экстрасенс - про ивановскую коррупцию

ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДА

30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.
 
Прошедший год был богат на коррупционные скандалы. Мы пригласили в студию участницу "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Елену Давыдову.
Не видя фотографии тех или иных подозреваемых в коррупции, она попыталась ответить на вопрос: правда ли то, в чем их обвиняют. И какая судьба их ждет в ближайшем будущем.


Смотрите сюжет "Экстрасенс комментирует коррупционные скандалы года"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 03.01.2017 13:14
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										0
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							))))
    
Нда, с доказухой-то у следствия видать совсем плохо. :) Раз уж такие методы в ход пошли. :) Аж экстрасенса припахали, чтоб общественность в своей правоте убедить. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • 03.01.2017 17:49
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							На Пал Ляксеича погадайте - когда ему костюмчик казённый по фигуре наденут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 03.01.2017 18:57
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										0
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							Далеко пойдете...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ватсон								
							
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  • 03.01.2017 19:00
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										+1
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							Это нам, пред Рождеством Христовым показывают какую-то омерзительную картину из средневековья. И ещё в студию поставьте чан и варите там лягушек, пиявок и тараканов. Вместо закона у нас теперь, простите, как бы эту бабушку помягче назвать, чтоб не обиделась, напишу "гадалка", а хотелось написать "ведьма". Господа журналисты, Ваши репортажи очень часто вызывают уважение, не уподобляйтесь цыганкам на улице и на базаре! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 10:59
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							Супер!!!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Елена Владимировна								
							
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  • вчера, 11:41
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    • 
										+1
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							Нашли кого позвать... Она и в битве экстрасенсов ничего толком то не говорила. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									mihmen								
							
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  • вчера, 19:45
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										0
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							Ну вот умеют "Барсики"  настроение поднять в праздник, жалко списочек маловат, может бабку в формате АКТУАЛЬНО запустить, ну и прикинуть на тех, кого давно пасут, но пока публично не озвучили, пусть покрутит тотализатор свой, кому там ещё чирик светит, если во время не свалит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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