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02.01.2017 15:47
Погиб пешеход, сбитый иномаркой в Ивановской области
ДТП произошло неподалеку от деревни Паново Палехского района. Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, автомобиль «Рено Логан» сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.
«На место происшествия выезжала оперативная группа полиции. Установлено, что погибший - это 56-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина двигался вдоль дороги и на его одежде не было никаких светоотражающих элементов. Между тем, проводится экспертиза состояния водителя автомашины и, не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении полиции.
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