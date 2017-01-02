Погиб пешеход, сбитый иномаркой в Ивановской области





ДТП произошло неподалеку от деревни Паново Палехского района. Как нам сообщили в УМВД по Ивановской области, автомобиль «Рено Логан» сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

«На место происшествия выезжала оперативная группа полиции. Установлено, что погибший - это 56-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина двигался вдоль дороги и на его одежде не было никаких светоотражающих элементов. Между тем, проводится экспертиза состояния водителя автомашины и, не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении полиции.

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