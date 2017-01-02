В Кохме задымило в санатории. Внутри находилось 77 человек

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02.01.2017 12:09
В Кохме задымило в санатории. Внутри находилось 77 человек2 января утром было зафиксировано ЧП в санатории "Солнечный берег" в Кохме.
По предварительной информации, ЧП произошло из-за возгорания в электрощите.
Как нам сообщили в управлении МЧС по Ивановской области, в электрощите, который находился в подвале здания санатория произошло короткое замыкание, сработала автоматическая сигнализация. Началось задымление, но горения зафиксировано не было.
Из санатория было эвакуировано 77 человек (включая двух сотрудников санатория), никто не пострадал.
В настоящее время санаторий работает в обычном режиме.
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