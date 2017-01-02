В Кохме задымило в санатории. Внутри находилось 77 человек

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2 января утром было зафиксировано ЧП в санатории "Солнечный берег" в Кохме.По предварительной информации, ЧП произошло из-за возгорания в электрощите.Как нам сообщили в управлении МЧС по Ивановской области, в электрощите, который находился в подвале здания санатория произошло короткое замыкание, сработала автоматическая сигнализация. Началось задымление, но горения зафиксировано не было.Из санатория было эвакуировано 77 человек (включая двух сотрудников санатория), никто не пострадал.В настоящее время санаторий работает в обычном режиме.