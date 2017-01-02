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Новости

01.01.2017 20:44

Шахматная партия - 2016: рукотворные политскандалы

ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДА

30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года. 
Одна из тем - политические события года.
Кто начал эксперименты над Ивановской областью?
Почему секретаря партии "Единая Россия" в течение года заменили дважды? 
Какое наследство досталось новому руководителю Иванова - Владимиру Шарыпову и правда ли, что против него готовится провокация?
Обсуждаем версию о том, что рукотворные политскандалы в 2016 году были намерено сгенерированы, чтобы подтолкнуть Москву к смене руководства в Ивановской области.

Смотрите сюжет "Шахматная партия - 2016"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.


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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Verdohuq								
							
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  • 01.01.2017 22:15
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							"Американские конгрессмены намерены добиваться новых антироссийских санкций в 2017 году. Об этом заявляют как представители Республиканской, так и Демократической партий, причем в различных интервью."
    

    
С Новым годом, Вова Путин!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • 02.01.2017 00:03
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										-1
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							А вот Кустову суд мат поставит в 2017. Детский...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 02.01.2017 19:56
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							А за что сажать-то будут, так и не ясно? :)
    
Как-то на подставу смахивает и чертей её лоббирующих, не находите, уважаемая? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kovalevka								
							
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  • 02.01.2017 02:52
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							хм, а где интервью с Коньковым? Мне вот 31 не до него было, а щас бы посмотрел, но выложенное видео на сайте не доступно. Уж выложить программу барс наверно мог бы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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