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Новости
01.01.2017 20:44
Шахматная партия - 2016: рукотворные политскандалы
ВИДЕО ПОДВОДИМ ИТОГИ 2016 ГОДА
30 декабря в эфир вышел специальный выпуск программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги", в которой журналисты медиагруппы "Барс" подвели итоги 2016 года.
Одна из тем - политические события года.
Кто начал эксперименты над Ивановской областью?
Почему секретаря партии "Единая Россия" в течение года заменили дважды?
Какое наследство досталось новому руководителю Иванова - Владимиру Шарыпову и правда ли, что против него готовится провокация?
Обсуждаем версию о том, что рукотворные политскандалы в 2016 году были намерено сгенерированы, чтобы подтолкнуть Москву к смене руководства в Ивановской области.
Смотрите сюжет "Шахматная партия - 2016"
Полностью программу "ГУБЕРНИЯ. Итоги" можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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С Новым годом, Вова Путин!
Как-то на подставу смахивает и чертей её лоббирующих, не находите, уважаемая? :)