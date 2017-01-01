Мать и сын сгорели в квартире в Ивановской области

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего





1 января 2017 года, около половины десятого утра, возник пожар в доме на Высоковольтной улице в Кинешме.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и полиции. В процессе тушения пожара в квартире был найден труп неизвестной женщины. На ее голове имелись множественные повреждения. В другой комнате нашли труп мужчины.

«Сейчас оперативники выясняют обстоятельства гибели людей, проживавших в сгоревшей квартире. Не исключено, что травмы, обнаруженные на женском трупе, могут быть следствием пожара. По одной из версий, на женщину упала тумбочка. Однако полицией рассматриваются все вероятные версии произошедшего», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Погибший мужчина предположительно сын погибшей женщины.

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