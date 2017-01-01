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Новости

01.01.2017 13:23

Мать и сын сгорели в квартире в Ивановской области

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего


1 января 2017 года, около половины десятого утра, возник пожар в доме на Высоковольтной улице в Кинешме.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и полиции. В процессе тушения пожара в квартире был найден труп неизвестной женщины. На ее голове имелись множественные повреждения. В другой комнате нашли труп мужчины.

«Сейчас оперативники выясняют обстоятельства гибели людей, проживавших в сгоревшей квартире. Не исключено, что травмы, обнаруженные на женском трупе, могут быть следствием пожара. По одной из версий, на женщину упала тумбочка. Однако полицией рассматриваются все вероятные версии произошедшего», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Погибший мужчина предположительно сын погибшей женщины. 



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									просто ник								
							
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  • 01.01.2017 14:16
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										+1
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							Новый год :(  
    
Уже стало аксиомой, что праздник переживут не все, кого зарежут, кто траванется, кто сгорит. Мдааа								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • 01.01.2017 17:26
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										+1
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							Только в полиции могут такое написать - про тумбочку, от которой случились многочисленные повреждения. Тумбочка всё падала и падала...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 01.01.2017 23:55
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										-1
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							Как это знакомо, даже не удивляет. Раша неисправима и вне разума. Нажраться в ноль, потом выяснять отношения - это называется отпраздновать событие. Причем, все равно какое. Лишь бы горючая жидкость была под рукой. Деграданты. Впрочем, я сам такой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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31.12.2016 13:30

				

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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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