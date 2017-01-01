В Иванове из храма украли тумбу с пожертвованиями прихожан





Перед самым Новым годом, 31 декабря, в полицию поступило заявление о том, что в Преображенском храме в областном центре (ул. Колотилова, 44) похитили тумбу с пожертвованиями прихожан.

«Предположительно, кража была совершена 10 декабря около 8 часов вечера, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Ивановской области, - Примерный ущерб составил сумму в 43 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска сумели определиться с личностью вероятного преступника. По подозрению в совершении кражи разыскивается ранее уже судимый 37-летний житель Иванова».

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