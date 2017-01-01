Новости
01.01.2017 12:40
В Иванове из храма украли тумбу с пожертвованиями прихожан
Перед самым Новым годом, 31 декабря, в полицию поступило заявление о том, что в Преображенском храме в областном центре (ул. Колотилова, 44) похитили тумбу с пожертвованиями прихожан.
«Предположительно, кража была совершена 10 декабря около 8 часов вечера, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Ивановской области, - Примерный ущерб составил сумму в 43 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска сумели определиться с личностью вероятного преступника. По подозрению в совершении кражи разыскивается ранее уже судимый 37-летний житель Иванова».
- оцените новость:
-
(2)
- 1982
- 20
Комментарии (20)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(7)
- 6176
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 2669
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 2251
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 2440
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7288
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7542
Что бы таких прецедентов не происходило - обязать (ре пе це) установить терминалы, тем самым убить двух зайцев, сложней украсть и сумма ущерба легко проверяемая.
онф, а зачем вы клонируете пользовательские ники? :)