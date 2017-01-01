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Новости

01.01.2017 12:40

В Иванове из храма украли тумбу с пожертвованиями прихожан


Перед самым Новым годом, 31 декабря, в полицию поступило заявление о том, что в Преображенском храме в областном центре (ул. Колотилова, 44) похитили тумбу с пожертвованиями прихожан.

«Предположительно, кража была совершена 10 декабря около 8 часов вечера, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Ивановской области, -  Примерный ущерб составил сумму в 43 тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска сумели определиться с личностью вероятного преступника. По подозрению в совершении кражи разыскивается ранее уже судимый 37-летний житель Иванова».



ключевые слова: храм кража полиция
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Комментарии (20)

	


	

	

		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 12:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							О как, - интересно, каким способом вычислен предполагаемый ущерб?
    
Что бы таких прецедентов не происходило - обязать (ре пе це) установить терминалы, тем самым убить двух зайцев, сложней украсть и сумма ущерба легко проверяемая.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 14:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да сразу не полный безнал перейти, что бы никуда не ходить. Прайс выложить на сайте вместе с реквизитами и всевозможными способами оплаты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто_ник								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всех с Новым годом! Не переживайте! Еще накидаем, подумаешь 43 тыщи! На храм не жалко. 43000 -это в среднем по 100р с человека, это 4500 человек жертвует! Можно сказать с уверенностью,что храм пустым не бывает! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 23:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот и онф подтянулся :)
    
онф, а зачем вы клонируете пользовательские ники? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							украсть из гундяевского храма не грех, дабы они крадут большее... как говорится, вор у вора...))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 15:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не кощунствуйте, Василий. Все мы круты, пока жаренный петушок не клюнул. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Цугцванг Шахматидзе								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 15:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стыдно должно быть и за кражу и за такие комментарии(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 16:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Стыдно должно быть за озвученную сумму "ущерба", которую в общем то и предположить невозможно, ан-нет не стыдно. Но бедолаге вкатят за все 43, + все вытекающие по ( 148 УК РФ).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 17:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Бедолаге"? Это вы о воре? В церковь ходят в основном старушки и люди, которые уже в отчаянии и чего-то просят у бога - здоровья, жизни... Их копейки и украла какая-то сволочь. Ваше сочувствие к подонку, droop, по меньшей мере странно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 01:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и как, приобрели они, там, желаемого за свои крохи? Это не сочувствие, но показательные "порки" не приветствую. Пока известно что он умыкнул некую емкость"обувную коробку", остальное все надуманно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 17:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							 31 числа узнали , что кража произошла примерно  10 декабря ? Быстро жалоба дошла .Эстонцы смеются над нами .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • 01.01.2017 21:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Церковь оббирает старух, этот человек- робин гуд!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 01:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Гуд- не Гуд, но видимо нуждающийся...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 00:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего страшного не произошло. Попы не обеднеют. А в ранг святости возносить бизнес-проект под названием РПЦ, наверное, не стоит. Я вот, например, ни копейки попам не даю, ибо считаю, что они самые главные атеисты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 10:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне по работе довелось сталкиваться с сельскими священниками. Они живут только вот этими подаяниями и с поминок и крещений. Между прочим, они дают силу жить многим - нуждающимся старикам и другим. кто более или страдает по какой-то другой причине. Дают веру. И на их лепту мог позариться только человек крайне бессовестный и отмороженный.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 11:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Угу, плацебо...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 03.01.2017 12:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							знаю одного такого сельского священника, одно время часто ко мне в гости домой приезжал, дружили так сказать, пока не понял цель его дружбы... не плохо он так поднялся с тех пор на ниве служения Богу, дом шикарный ему построили, тачку крутую... когда зашел с ним разговор о том, что в церковь тянутся пожилые люди, ищя поддержки у Бога, он ответил, что церковь не Собес!!! теперь в город перебрался в другую церковь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 11:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всё течёт, всё меняется. Не стоит обсуждать священников. Каждый за себя ответит сам. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Васька Непутевый								
							
    • 
							
  • 03.01.2017 12:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							перед кем? перед Богом , которого они придумали для нас?))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 02:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вполне возможно, что человек этот там не случайный грабитель, а частый посетитель, ведь быстро вычислили "предполагаемого разбойника". А не шепнул ли ему господь на ухо - ты нужду имеешь, возьми, это твое. Боюсь что священнослужители с такой версией не согласятся... ))) Потому как, шар не в те ворота...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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