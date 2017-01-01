В Иванове запретили запускать китайские фонарики

В регионе действует особый противопожарный режим





Особый противопожарный режим введен в Ивановской области с 30 декабря прошлого года и направлен на «безаварийное прохождение новогодних праздников и недопущения увеличения количества пожаров и последствий от них».

В инструкции МЧС сказано:

«На период действия особого противопожарного режима запрещено проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня на территории г.Иваново в пределах противопожарных разрывов (расстояние между зданиями). Запрещено применять пиротехнические изделия с нарушениями инструкции завода изготовителя. На территории городского округа запрещено запускать летающие «китайские» фонарики».

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