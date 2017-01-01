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Новости

01.01.2017 08:51

В Иванове запретили запускать китайские фонарики

В регионе действует особый противопожарный режим


Особый противопожарный режим введен в Ивановской области с 30 декабря прошлого года и направлен на «безаварийное прохождение новогодних праздников и недопущения увеличения количества пожаров и последствий от них».

В инструкции МЧС сказано:

«На период действия особого противопожарного режима запрещено проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня на территории г.Иваново в пределах противопожарных разрывов (расстояние между зданиями).  Запрещено применять пиротехнические изделия с нарушениями инструкции завода изготовителя. На территории городского округа запрещено запускать летающие «китайские» фонарики».



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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									droop								
							
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  • 01.01.2017 13:33
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							Как жить-то дальше???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									klesch								
							
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  • 01.01.2017 15:31
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							Лучшеб китайский товар в магазине запретили.задолбали барыги.закупаются на алиэкспресс и продают с бешенной накруткой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 01.01.2017 16:44
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							А что мешает самому там приобрести? Или бзделовато деньги в никуда платить? Что за сопли вообще?...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									klesch								
							
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  • 01.01.2017 20:30
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    • 
										+1
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							Незнаю что у вас за сопли.лечитесь. но мне ничего не мешает там приобретать.я только выразил свое недовольство								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 02.01.2017 01:24
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										-1
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							Недовольство чем? Ну что же это если не сопли. )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 02.01.2017 19:48
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							Действительно, лучше бы запретили эти фонари продавать. У родителей в деревне сосед додумался запустить такой фонарик (погода сухая стояла, кругом деревянные дома). Фонарик понесло в сторону леса. А ночью, оказывается, вызывали пожарных - в лесу возгорание. В сотне метров от деревни. Потом в лесу обнаружила сгоревший участок и обожженные обрывки красной бумажной ткани. Всё хотела позвонить пожарным, так, к сожалению, и не позвонила.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 02.01.2017 19:59
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							пару лет назад запускали на всех праздниках, что-то ни у кого никаких проблем не вызывало. Может весь вопрос в качестве и умении запускать? а уж сейчас то зимой что? бред конечно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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