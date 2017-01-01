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01.01.2017 08:51
В Иванове запретили запускать китайские фонарики
В регионе действует особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в Ивановской области с 30 декабря прошлого года и направлен на «безаварийное прохождение новогодних праздников и недопущения увеличения количества пожаров и последствий от них».
В инструкции МЧС сказано:
«На период действия особого противопожарного режима запрещено проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня на территории г.Иваново в пределах противопожарных разрывов (расстояние между зданиями). Запрещено применять пиротехнические изделия с нарушениями инструкции завода изготовителя. На территории городского округа запрещено запускать летающие «китайские» фонарики».
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Комментарии (7)
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- droop01.01.2017 13:33Как жить-то дальше???
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- klesch01.01.2017 15:31Лучшеб китайский товар в магазине запретили.задолбали барыги.закупаются на алиэкспресс и продают с бешенной накруткой
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- droop01.01.2017 16:44А что мешает самому там приобрести? Или бзделовато деньги в никуда платить? Что за сопли вообще?...
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- klesch01.01.2017 20:30Незнаю что у вас за сопли.лечитесь. но мне ничего не мешает там приобретать.я только выразил свое недовольство
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- droop02.01.2017 01:24Недовольство чем? Ну что же это если не сопли. )))
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- Виктория Ким02.01.2017 19:48Действительно, лучше бы запретили эти фонари продавать. У родителей в деревне сосед додумался запустить такой фонарик (погода сухая стояла, кругом деревянные дома). Фонарик понесло в сторону леса. А ночью, оказывается, вызывали пожарных - в лесу возгорание. В сотне метров от деревни. Потом в лесу обнаружила сгоревший участок и обожженные обрывки красной бумажной ткани. Всё хотела позвонить пожарным, так, к сожалению, и не позвонила.
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- fox02.01.2017 19:59пару лет назад запускали на всех праздниках, что-то ни у кого никаких проблем не вызывало. Может весь вопрос в качестве и умении запускать? а уж сейчас то зимой что? бред конечно.
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