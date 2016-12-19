Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"

Ильюшкин:

- Я хочу, чтобы ты просто понимал: что воспринимается это вот той стороной вот так, никак иначе.

Менеджер:

- Как наезд, да?

Ильюшкин:

- Да. Что ты вот как бы - раз! - и за этот год выстроил отношения в том, что ты выстроил. И расширяешь свою поляну и начинаешь залезать. Это той стороне не нравится. Не мне - я даже реально не могу оценить этих угроз. Потому что - искренне - я никогда этим вопросом не занимался. Мне было неинтересно. Саша (Филатов) занимался и все. Он это так воспринимает.

К чему это там приведет, как они с этим будут жить… Все будет так, как ты говоришь - что ничего, все будет нормально, естественно, вы договоритесь… Договоритесь - даже не со мной, тебе надо вызвать этого парня, как его зовут - на букву «Б», Будников...

С ним все эти вопросы утрясать. Я Саше (Филатову) сказал: «Будников неправильно понял, потому что ему он не обязан был ничего объяснять, они второй раз в жизни виделись. Он ему объяснил, как объяснил».

Но Саша-то (Филатов) умный и хитрый товарищ, он же тоже все понимает.

Он говорит: «Тебя он лечит. Я туда позвонил – мне там ответили. У меня с людьми отношения. Они также заинтересованы также взаимодействовать». (шепотом): Они же там с него получают…

Вся эта история так переплетена. Я там в эту историю не лез. Сколько, чего. Тоже там не за просто так.