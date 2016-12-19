Похожие новости
-
19.12.2016 00:34Зампред правительства Ивановской области Ильюшкин: "Как-то у меня где-то должны кошки скребсти..."
-
(2)
- 4863
- 8
-
-
07.12.2016 20:08Заместитель губернатора Ивановской области требует возбудить еще одно уголовное дело против главного редактора "Барса"
-
(6)
- 6427
- 16
-
Похожие репортажи
-
28.11.2016 17:18СКРЫТАЯ АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ЗАМГУБЕРНАТОРА С БИЗНЕСМЕНОМ
- (2)
- 2541
- 6
-
Новости
сегодня, 13:30
Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
Ivanovonews публикует еще одну часть записи разговора между заместителем председателя правительства Ивановской области Виталием Ильюшкиным и одним из менеджеров рекламного бизнеса.
В разговоре стороны переговоров не подвергают сомнению, что Ильюшкин имеет «свои конторы» и «свои ресурсы», которые курирует Александр Филатов - бывший (по крайней мере юридически) компаньон заместителя председателя правительства Ивановской области по медиабизнесу.
Александр Филатов в том числе курирует юридические лица, (зарегистрированные в Иванове), которые заключают договоры по размещению региональной телерекламы в эфире федеральных телеканалов ("Первый канал", "Россия-1", НТВ и других) на территории Ивановской области.
В этой части разговора Ильюшкин говорит о том, что "они" (вероятно, речь идет о представителях федеральных телеканалов) "... с него, с Саши (т.е. предположительно с Александра Филатова) получают."
И добавляет: "...тоже там не за просто так".
Ильюшкин заявляет, что он сам в "эту историю" (речь - по смыслу - идет о процессе передачи Сашей денег представителям федеральных телеканалов за заключение договоров) "не лез".
Приводя такие доводы, Ильюшкин, видимо, пытается доказать своему собеседнику, что ему не стоит начинать работать на рынке телерекламы и "залезать на чужую поляну".
Ильюшкин:
- Я хочу, чтобы ты просто понимал: что воспринимается это вот той стороной вот так, никак иначе.
Менеджер:
- Как наезд, да?
Ильюшкин:
- Да. Что ты вот как бы - раз! - и за этот год выстроил отношения в том, что ты выстроил. И расширяешь свою поляну и начинаешь залезать. Это той стороне не нравится. Не мне - я даже реально не могу оценить этих угроз. Потому что - искренне - я никогда этим вопросом не занимался. Мне было неинтересно. Саша (Филатов) занимался и все. Он это так воспринимает.
К чему это там приведет, как они с этим будут жить… Все будет так, как ты говоришь - что ничего, все будет нормально, естественно, вы договоритесь… Договоритесь - даже не со мной, тебе надо вызвать этого парня, как его зовут - на букву «Б», Будников...
- Я хочу, чтобы ты просто понимал: что воспринимается это вот той стороной вот так, никак иначе.
Менеджер:
- Как наезд, да?
Ильюшкин:
- Да. Что ты вот как бы - раз! - и за этот год выстроил отношения в том, что ты выстроил. И расширяешь свою поляну и начинаешь залезать. Это той стороне не нравится. Не мне - я даже реально не могу оценить этих угроз. Потому что - искренне - я никогда этим вопросом не занимался. Мне было неинтересно. Саша (Филатов) занимался и все. Он это так воспринимает.
К чему это там приведет, как они с этим будут жить… Все будет так, как ты говоришь - что ничего, все будет нормально, естественно, вы договоритесь… Договоритесь - даже не со мной, тебе надо вызвать этого парня, как его зовут - на букву «Б», Будников...
С ним все эти вопросы утрясать. Я Саше (Филатову) сказал: «Будников неправильно понял, потому что ему он не обязан был ничего объяснять, они второй раз в жизни виделись. Он ему объяснил, как объяснил».
Но Саша-то (Филатов) умный и хитрый товарищ, он же тоже все понимает.
Он говорит: «Тебя он лечит. Я туда позвонил – мне там ответили. У меня с людьми отношения. Они также заинтересованы также взаимодействовать». (шепотом): Они же там с него получают…
Вся эта история так переплетена. Я там в эту историю не лез. Сколько, чего. Тоже там не за просто так.
Но Саша-то (Филатов) умный и хитрый товарищ, он же тоже все понимает.
Он говорит: «Тебя он лечит. Я туда позвонил – мне там ответили. У меня с людьми отношения. Они также заинтересованы также взаимодействовать». (шепотом): Они же там с него получают…
Вся эта история так переплетена. Я там в эту историю не лез. Сколько, чего. Тоже там не за просто так.
После выхода в эфир программы "Губерния. Итоги", где была продемонстрирована первая часть из этого разговора, Виталий Ильюшкин потребовал возбудить уголовное дело против руководства программы.
По информации ivanovonews, имеется запись также еще одного разговора, где голос, похожий на голос Ильюшкина, во время избирательной кампании "Единой России" лично пытается фактически подкупить руководство одного из предприятий, обещая изыскивать менеджеру деньги "...за красивые глазки".
- оцените новость:
-
(4)
- 1752
- 9
Комментарии (9)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
вчера, 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(0)
- 1680
вчера, 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(2)
- 1541
вчера, 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 1481
вчера, 13:21Как в Иванове будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь
И другие праздничные дни
-
(0)
- 3103
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 7134
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 7407
То есть в ближайшее время уважаемые жители нашего города увидят заказные проплаченные материалы на голубом экране, подконтрольном Кустову.
А это 25 информационных материалов, 4 диалоговые программы, 450 информационных роликов. Вещать будут «борцы за справедливость» только то, что скажут, согласно утвержденной смете. Согласно утвержденной смете они и работают по всем направлениям своей деятельности.
Я что-то не понял, Кустов, размещая этот «обличительный» разговор переживает, что ему за его заказные сюжеты меньше отломится????)))))) Или посредством фабрикации таких записей хочет потребовать больше. Тошно смотреть!
Был такой "руководитель" который никого так и не взял на работу, подкидыши только были.