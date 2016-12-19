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Новости

сегодня, 13:30

Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"

Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области

Ivanovonews публикует еще одну часть записи разговора  между заместителем председателя правительства Ивановской области Виталием Ильюшкиным и одним из менеджеров рекламного бизнеса. 

В разговоре стороны переговоров не подвергают сомнению, что Ильюшкин имеет «свои конторы» и «свои ресурсы», которые курирует Александр Филатов - бывший (по крайней мере юридически) компаньон заместителя председателя правительства Ивановской области по медиабизнесу.

Александр Филатов в том числе курирует юридические лица, (зарегистрированные в Иванове), которые заключают договоры по размещению региональной телерекламы в эфире федеральных телеканалов ("Первый канал", "Россия-1", НТВ и других) на территории Ивановской области.
В этой части разговора Ильюшкин говорит о том, что "они" (вероятно, речь идет о представителях федеральных телеканалов) "... с него, с Саши (т.е. предположительно с Александра Филатова) получают."
И добавляет: "...тоже там не за просто так".
Ильюшкин заявляет, что он сам в "эту историю" (речь - по смыслу - идет о процессе передачи Сашей денег представителям федеральных телеканалов за заключение договоров) "не лез".

Приводя такие доводы, Ильюшкин, видимо, пытается доказать своему собеседнику, что ему не стоит начинать работать на рынке телерекламы и "залезать на чужую поляну".

Ильюшкин:
- Я хочу, чтобы ты просто понимал: что воспринимается это вот той стороной вот так, никак иначе.
Менеджер:
- Как наезд, да?
Ильюшкин: 
  - Да.  Что ты вот как бы - раз! - и за этот год выстроил отношения в том, что ты выстроил.  И расширяешь свою поляну и начинаешь залезать. Это той стороне не нравится. Не мне - я даже реально не могу оценить этих угроз. Потому что -  искренне - я никогда этим вопросом не занимался. Мне было неинтересно. Саша (Филатов) занимался и все. Он это так воспринимает.
К чему это там приведет, как они с этим будут жить… Все будет так, как ты говоришь - что ничего, все будет нормально, естественно, вы договоритесь… Договоритесь - даже не со мной, тебе надо вызвать этого парня, как его зовут - на букву «Б», Будников... 
С ним все эти вопросы утрясать. Я Саше (Филатову) сказал:  «Будников неправильно понял, потому что ему он не обязан был ничего объяснять, они второй раз в жизни виделись. Он ему объяснил, как объяснил».
Но Саша-то (Филатов) умный и хитрый товарищ, он же тоже все понимает.  
Он говорит: «Тебя он лечит. Я туда позвонил – мне там ответили. У меня с людьми отношения. Они также заинтересованы также взаимодействовать». (шепотом): Они же там с него получают…
Вся эта история так переплетена. Я там в эту историю не лез. Сколько, чего. Тоже там не за просто так. 

После выхода в эфир программы "Губерния. Итоги", где была продемонстрирована первая часть из этого разговора, Виталий Ильюшкин потребовал возбудить уголовное дело против руководства программы.

По информации ivanovonews, имеется запись также еще одного разговора, где голос, похожий на голос Ильюшкина, во время избирательной кампании "Единой России" лично пытается фактически подкупить руководство одного из предприятий, обещая изыскивать менеджеру деньги "...за красивые глазки".


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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Руслан Новиков								
							
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  • сегодня, 14:21
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							Слухи и факты пишут: Правительство Ивановской области 31 октября заключило контракт на оказание услуг по информационному освещению посредством телевещания с ТРК «Барс». Барс - единственный участник прошедшего аукциона на услугах, оказанных правительству Ивановской области, 2,5 миллиона рублей!!!!! 
    
То есть в ближайшее время уважаемые жители нашего города увидят заказные проплаченные материалы на голубом экране, подконтрольном Кустову. 
    
А это 25 информационных материалов, 4 диалоговые программы, 450 информационных роликов. Вещать будут «борцы за справедливость» только то, что скажут, согласно утвержденной смете. Согласно утвержденной смете они и работают по всем направлениям своей деятельности. 
    
Я что-то не понял, Кустов, размещая этот «обличительный» разговор переживает, что ему за его заказные сюжеты меньше отломится????)))))) Или посредством фабрикации таких записей хочет потребовать больше. Тошно смотреть!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 14:28
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										0
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							Подследственный гражданин Кустов вообще-то под арестом. :) Домашним сейчас. :) И вмешательство в дела телекомпании ему запрещено. :) Так что ваши претензии направьте нынешнему руководству телекомпании, они теперь ответственность несут за дела. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 14:42
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							И он исполняет обязанности главрега, ведет передачи, выполняет исполнительно-распорядительные функции								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 14:49
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							Ну так следователю напишите - в УПК расписано, что можно, а что нельзя подследственному. :) Что здесь-то шуметь? :) Да ещё в выходной и праздник? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 14:51
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							Да не так важно, что нельзя, что можно, главное - сколько до суда осталось...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 14:41
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							Так его ж выпустили из под домашнего под залог в 4 миллиона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Adimiv								
							
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  • сегодня, 14:53
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										0
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							Вы таки наивно полагаете, что домашний арест лишает подследственного общения с внешним миром? Считаете, что наши  органы по звонку не нашли бы способ нейтрализовать главвреда?  Создана видимость демократии и назначены мальчики для битья. Собака лает караван идет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 16:21
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							Был такой "руководитель" которыйни 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Был такой "руководитель" который никого так и не взял на работу, подкидыши только были. 
    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ivanovo_news Ivanovo_news								
							
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  • сегодня, 18:37
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							Налетели нанятые Виталиком ребята. Даже в Новый год свои гроши отрабатывают. Уймитесь! Лучше расскажите чегой-то ваш шеф со своим компаньоном взятки платили в Москву Понятно теперь как такой "бизнесмен" работает госслужащим 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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