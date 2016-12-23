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Губернатор Павел Коньков - об итогах 2016 года
ВИДЕО Эксклюзивное интервью телеканалу "БАРС"Губернатор Ивановской области Павел Коньков в интервью программе "Актуально" дал оценку департаментам Правительства, а также выделил лидеров из муниципальной команды региона.
В интервью он ответил на вопросы о судьбе ряда предприятий региона, об итогах оптимизации бюджетной сферы, о том, куда будут направлены дополнительные 2,7 млрд.рублей и как бороться с долгом области.
Здравоохранение, ЧП в системе ЖКХ, новый сбор с граждан, капитальный ремонт, политические итоги, строительство в регионе новой отрасли - эти и другие темы были затронуты в разговоре с губернатором.
Эфир программы "АКТУАЛЬНО" с губернатором Павлом Коньковым - 31 декабря:
- в 18:00 - на телеканале "Барс"
- в 18:30 - на телеканале "7х7" (ТВЦ)
- в 19:00 - на телеканале ТНТ - Иваново
Новогоднее поздравление губернатора Ивановской области Павла Конькова и председателя Ивановской областной Думы Виктора Смирнова зрители телеканалов "ТНТ-Иваново" и "Барс" могут посмотреть 31 декабря в 23:50 - перед поздравлением Президента России В.В.Путина.
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