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Новости

вчера, 17:34

В Иванове на ряде почтовых отделений образовались огромные очереди


К сезонному увеличению масштаба интернет-торговли добавился ряд новых причин. Был изменен режим работы в сторону сокращения, из-за нехватки кадров снизилась пропускная способность. Очевидно, это связано, в первую очередь, с низкими зарплатами.

Очевидцы сообщают, что сегодня (впрочем, далеко не в первый раз в последнее время) образовались очень большие очереди.

ключевые слова: почта почтовое отделение очередь
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 17:39
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    • 
										0
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							Обана. Сотрулдники решили поработать? Зарплата в 5 т.р. стала очень большой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Verfogen								
							
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  • вчера, 20:13
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    • 
										+1
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							Серьезно? Только сейчас заметили это?! Да там постоянно очереди, в какое почтовое отделение ни зайди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • вчера, 20:22
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    • 
										-1
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							Заметили, что я торчу здесь как аршин почти в каждой щели?:) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 21:14
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										-1
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							Конечно, как клона не заметить. ;)
    
онф он такой)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									фывап								
							
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  • вчера, 20:27
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    • 
										0
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							)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кокаиндзе								
							
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  • вчера, 23:41
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    • 
										0
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							Извините что грубил. Я не знал что у вас кадров не хватает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кокаиндзе								
							
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  • вчера, 23:43
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										0
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							Я к почте написал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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