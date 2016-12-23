В Иванове на ряде почтовых отделений образовались огромные очереди





К сезонному увеличению масштаба интернет-торговли добавился ряд новых причин. Был изменен режим работы в сторону сокращения, из-за нехватки кадров снизилась пропускная способность. Очевидно, это связано, в первую очередь, с низкими зарплатами.

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Очевидцы сообщают, что сегодня (впрочем, далеко не в первый раз в последнее время) образовались очень большие очереди.