Жуткое ДТП недалеко от Малинок: машины буквально искорежило

Есть пострадавший - ФОТО





Последний рабочий день как всегда наполнен суетой. Машин на дорогах становится больше, поэтому увеличивается и шанс попасть в аварию на трассе.

Неподалеку от Малинок, возле деревни Василево, столкнулись легковые автомобили «ВАЗ» и «Киа». Водитель отечественной машины выезжал на трассу из ближайшего населенного пункта, и его автомобиль пошел юзом. Последовало сильное столкновение с иномаркой, после чего весь правый бок вошел в салон, а колесо осталось лежать на земле. Водителя «Лады» забрала «скорая». Состояние его здоровья уточняется.

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