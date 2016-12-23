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вчера, 17:00
Жуткое ДТП недалеко от Малинок: машины буквально искорежило
Есть пострадавший - ФОТО
Последний рабочий день как всегда наполнен суетой. Машин на дорогах становится больше, поэтому увеличивается и шанс попасть в аварию на трассе.
Неподалеку от Малинок, возле деревни Василево, столкнулись легковые автомобили «ВАЗ» и «Киа». Водитель отечественной машины выезжал на трассу из ближайшего населенного пункта, и его автомобиль пошел юзом. Последовало сильное столкновение с иномаркой, после чего весь правый бок вошел в салон, а колесо осталось лежать на земле. Водителя «Лады» забрала «скорая». Состояние его здоровья уточняется.
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Комментарии (6)
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- vofchikвчера, 17:42В очередной раз убеждаюсь, что сортэдж самый безопасный автомобиль цена/качество. У воДЯтела жигулей полное отсутствие мозгов
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- Сергей Романоввчера, 18:05не забывайте что этот спортэдж еще рамный! следующие модели такой удар бы не выдержали и сложились.
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- Илларион Мультиковвчера, 18:32А при чём здесь Малинки? Других названий не знаете? С таким же успехом можно было написать в дальнем Подмосковье или просто в России.Это деревня Василёво.
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- Светлана Черноудовасегодня, 12:13Водителя "Лады" - молодого парня - спасла выдержка водителя "КИА". Если бы "КИА" свернул вправо, пытаясь избежать столкновения, тогда бы основной удар пришелся бы на переднюю дверь "Лады"и не известно какие бы последствия были бы для парня. И на Скорой увезли водителя "КИА".
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- сережа1сегодня, 20:11Не справедливо что водила жигулей выжил. Оклемается и опять дел натворит
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- Стас Карповсегодня, 22:24Чего ты несёшь придурок! На дороге всё бывает, железо хрен с ним, по деньгам разберутся, а жизнь не вернёшь.
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