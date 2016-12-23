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Новости

вчера, 17:00

Жуткое ДТП недалеко от Малинок: машины буквально искорежило

Есть пострадавший - ФОТО


Последний рабочий день как всегда наполнен суетой. Машин на дорогах становится больше, поэтому увеличивается и шанс попасть в аварию на трассе.

Неподалеку от Малинок, возле деревни Василево, столкнулись легковые автомобили «ВАЗ» и «Киа». Водитель отечественной машины выезжал на трассу из ближайшего населенного пункта, и его автомобиль пошел юзом. Последовало сильное столкновение с иномаркой, после чего весь правый бок вошел в салон, а колесо осталось лежать на земле. Водителя «Лады» забрала «скорая». Состояние его здоровья уточняется.



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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • вчера, 17:42
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							В очередной раз убеждаюсь, что сортэдж самый безопасный автомобиль цена/качество. У воДЯтела жигулей полное отсутствие мозгов								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Романов								
							
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  • вчера, 18:05
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							не забывайте что этот спортэдж еще рамный!  следующие модели такой удар бы не выдержали и сложились. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илларион Мультиков								
							
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  • вчера, 18:32
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							А при чём здесь Малинки? Других названий не знаете? С таким же успехом можно было написать в дальнем Подмосковье или просто в России.Это деревня Василёво.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Черноудова								
							
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  • сегодня, 12:13
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							Водителя "Лады" - молодого парня - спасла выдержка водителя "КИА". Если бы "КИА" свернул вправо, пытаясь избежать столкновения, тогда бы основной удар пришелся бы на переднюю дверь "Лады"и не известно какие бы последствия были бы для парня. И на Скорой увезли водителя "КИА".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
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  • сегодня, 20:11
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							Не справедливо что водила жигулей выжил. Оклемается и опять дел натворит								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
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  • сегодня, 22:24
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							Чего ты несёшь придурок! На дороге всё бывает, железо хрен с ним, по деньгам разберутся, а жизнь не вернёшь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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