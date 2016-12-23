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Новости

вчера, 16:55

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении кохомского чиновника


Второе уголовное дело возбудили в отношении начальника управления строительства и ЖКХ администрации Кохмы. В понедельник это была статья о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей. Сегодня это - неправомерный отказ в выдаче лицензии на строительство магазина.

В декабре прошлого года частник обратился в управление строительства и ЖКХ администрации Кохмы, чтобы получить разрешение на строительство магазина на определенном участке. Владислав Корень, по версии прокуратуры, пытался создать видимость заботы о населении. Жители рядом расположенного дома были против строительства. В итоге отказ начальник аргументировал наличием на территории земельного участка естественного водоема - источника противопожарного водоснабжения.



ключевые слова: чиновник уголовное дело
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • вчера, 17:01
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							Все им лиж бы посадить кого, а работать вместо него кто будет, следователи?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 17:36
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							Одного посадят, двое кандидатур махом прибегут на это место. 
    
Тупорылое ворье ничего больше не умеет, туда и дорога. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Павлик Отморозов								
							
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  • сегодня, 07:55
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										0
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							Кто нить знает куда нести передачку Чужбинкину ? ведь выйдет вполне может стать большим начальником в Ресурсии это запросто.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sa4ok								
							
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  • вчера, 17:24
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							Как вообще можно было разрешить там что то строить. Проснулся с утра открыл окно бац стена ни солнца ни улицу не видно. А если его посадят никто и не заметит. Там народу. Найдут кого нибудь. Зато посидит и подумает что работать надо было а не видимость создавать								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • вчера, 20:37
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    • 
										0
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							кто такой Корень? Начальник или частник? И за что уголовное дело в понедельник, и за что сегодня?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кккхохма								
							
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  • вчера, 20:55
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    • 
										0
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							а ненастьева л. не в теме?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЗАЯ								
							
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  • вчера, 22:56
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    • 
										0
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							у ненастьевой одна тема-чтобы денежки вовремя в Ремикс ее муженька перетекали, который до сих пор собственник,не смотря на "типа выход" его из директоров								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЗАЯ								
							
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  • вчера, 22:54
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							Корня по человечески жаль, я так понимаю это второе дело, но не последнее-впереди еще одно-за подписанный левый отчет по переселению,(где отчитались что переселили, а на самом деле не переселили до сих пор) следаки взялись конкретно за него.Ему сверху говорят подписывай-он подписывает, расстрельная должность.Дмитриев и его команда ничего подписывать не хотят и не будут,сидеть никто не хочет, все хотят только зарплату получать большую и ни за что не отвечать, а а корень в этой ситуации просто терпила...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 18:18
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							Если жители рядом расположенного дома были против строительства, то он не создавал видимость заботы о населении, а именно заботился. Для прокуратуры протесты населения ничего не значат?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
вчера, 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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