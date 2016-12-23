Еще одно уголовное дело возбудили в отношении кохомского чиновника





Второе уголовное дело возбудили в отношении начальника управления строительства и ЖКХ администрации Кохмы. В понедельник это была статья о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей. Сегодня это - неправомерный отказ в выдаче лицензии на строительство магазина.

В декабре прошлого года частник обратился в управление строительства и ЖКХ администрации Кохмы, чтобы получить разрешение на строительство магазина на определенном участке. Владислав Корень, по версии прокуратуры, пытался создать видимость заботы о населении. Жители рядом расположенного дома были против строительства. В итоге отказ начальник аргументировал наличием на территории земельного участка естественного водоема - источника противопожарного водоснабжения.

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